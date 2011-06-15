Ані Лорак назвала дочку Софійкою

Ані Лорак з чоловіком і новонародженою донькою вперше з`явилися на публіці. Чоловік зірки Мурат Налкакіоглу забрав дружину і маленьку донечку, яку пара вирішила назвати Софійкою, з приватного пологового будинку.

Подружжя довго вагалося і сперечалося, та все ж змогли зійтися на одному імені. "Це ім`я дуже гарне. Воно поєднує і Україну, і Туреччину, це ім`я інтернаціональне. Софія - це означає мудрість" - повідомила щаслива мама. Прізвище новонародженої Софії від тата - Налкакіоглу.

Кароліна зізналася, що зараз її свідомість повністю змінилась. "Перші години після народження Софійки я дивилась на неї і плакала від щастя. Все моє життя тепер обертається навколо цього клубочка".

На відміну від Кароліни, Мурат помітно нервував тримаючи доньку на руках і був більш стриманий у вираженні своїх емоцій. Але зізнався, що це велике щастя. Пара навіть сказала, що згодом можуть зважитись на ще одну дитину.

На проводи знаменитості спустився абсолютно весь персонал лікарні. Молоду маму з дитиною на руках посадили в розкішний "мерседес", що під`їхав під самі двері клініки.

ТСН