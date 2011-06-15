Опубліковано раніше невідомий щоденник Че Гевари

На Кубі опублікували невідомий раніше щоденник латиноамериканського революціонера, команданте революції 1959 року Ернесто Че Гевари.

За словами вдови революціонера Алейди Марч, вона вирішила оприлюднити невідомі досі рукописи невідредагованими, щоб читач познайомився з таким Че, яким він був за життя.

"Щоденник повстанця" розповідає про три роки партизанської боротьби на Кубі. Книга починається з прибуття Че Гевари та 82-х революціонерів на острів на борту яхти "Гранма" 2 грудня 1956 року і закінчується поваленням генерала Фульхенсіо Батісти (1 січня 1959-го).

Видавці розповіли, що почерк команданте (лікаря за освітою) було настільки важко розібрати, що розшифровка тривала безпрецедентно довго.

За їхніми словами, щоденник проливає світло на "враження Че Гевари від Кубу, її культури, самобутності та політичного контексту".

Попередні роботи Че Гевари в минулому користувалися великим успіхом.

Щоденник партизанської кампанії Че Гевари в Болівії, де він був схоплений і страчений в 1967 році, став бестселером після виходу в світ в 1968 році. Пізніше він неодноразово перевидавався у різних країнах.

Мемуари команданте "Щоденники мотоцикліста", в яких він згадує про подорож по Латинській Америці, коли йому було 23 роки, також були комерційно успішними. Пізніше режисер Вальтер Саллес зняв за мотивами книги фільм з однойменною назвою, який здобув безліч нагород.

ТСН