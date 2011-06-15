Табачник виписав Міці Ньютон урядову премію

Кабінет міністрів присудив урядову премію співачці Мікі НЬЮТОН за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК, який був головою комітету з присудження цієї премії.

Зокрема, Міка НЬЮТОН отримала премію у номінації за творчі досягнення.

«Скажімо, за скромним прізвищем Оксана Стефаніїна ГРИЦАЙ знаходиться студентка Університету культури і мистецтв співачка Міка НЬЮТОН, яка виборола четверте місце на Євробаченні», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Кабмін визначив ще 5 лауреатів інших номінацій цієї премії: за виробничі досягнення, наукові досягнення, спортивні досягнення, за особисту мужність, за внесок в розвиток молодіжного руху.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що серед лауреатів премії біатлоністи сестри Валентина і Вікторія СЕМЕРЕНКО, інші спортсмени.