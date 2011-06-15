В Україні започатковано конкурс-рейтинг “Сучасне бандурне мистецтво”

Торгова марка фіточаїв “Мудрий травник” за підтримки Національної спілки кобзарів України, об’єднання бандуристів-новаторів “Viva, бандуро!” започаткувала перший в Україні конкурс-рейтинг “Сучасне бандурне мистецтво”.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли організатори конкурсу.

Як розповів креативний директор торгової марки “Мудрий Травник” Олексій ЯКУШЕВ, конкурс розпочав свою роботу в on-line режимі на сайті www.vidnov.org.ua близько місяця тому і протягом цього часу для участі в ньому зареєструвалось 25 учасників. Він зазначив, що для участі в конкурсі кожен охочий виконавець може зайти на сайт, зареєструватись і залишити на цьому ресурсі свою звукову доріжку. Водночас кожен охочий може зареєструватись і, послухавши треки, поставити свою оцінку виконавцю за 5-бальною шкалою.

О.ЯКУШЕВ сказав, що метою конкурсу є популяризація мистецтва гри на класичній бандурі, а також надання бандурі сучасного звучання, привнесення нових ритмів та залучення до співтворчості бандуристів з виконавцями на інших музичних інструментах. За його словами, приємним є той факт, що зацікавленість у конкурсі виявили у першу чергу молоді та навіть юні виконавці.

Голова оргкомітету конкурсу Ганна САЗОНОВА при цьому додала, що важливою місією цього конкурсу є популяризація грі на бандурі саме серед молоді. “Ми хочемо показати, що на бандурі можна виконувати не тільки традиційні твори, а й цілком модерні”, – сказала вона. Голова оргкомітету розповіла, що конкурс проходить в трьох номінаціях: краще виконання інструментального твору, краще виконання вокального твору, краще аматорське виконання. Також є дві вікові категорії: діти (до 18 років) та дорослі (від 19 років).

У свою чергу голова Національної спілки кобзарів України Володимир ЄСИПОК зазначив, що бандура є неповторним унікальним і дуже складним для опанування музичним інструментом. За його словами, у світі є багато відомих народних інструментів. Однак такі знакові з них, як, наприклад, російська балалайка чи італійська мандоліна мають свої менш відомі відповідники серед інструментів інших народів. Натомість, підкреслив В.ЄСИПОК, у жодного іншого народу немає музичного інструменту, схожого на українську бандуру.

Перші підсумки конкурсу будуть підбиті на фестивалі мистецтва трав та бандур “Віднови себе!”, який у 2011 році пройде на території фестивалю “Трипільське коло 2011. Повітря” з 30 червня по 3 липня під м.Ржищів Київської області.