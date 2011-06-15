Венеція вводить податок для туристів

Туристи п`ятизіркових готелів платитимуть 5 євро за ніч, тризіркових - три.

З 1-го липня туристам, що зупинятимуться у готелях Венеції, доведеться за ніч сплачувати податок у розмірі 1 євро за кожну зірку категорії готелю.

Таке рішення було прийнято в середу на зустрічі глав регіону Венето, комуни Венеції і мера міста Джорджо Орсон.

Утім, нове мито повинна затвердити ще міська рада. Але, за словами Орсона, це проста формальність і податок буде стягуватися з туристів уже з 1-го липня.

Туристи п`ятизіркових готелів платитимуть 5 євро за ніч, тризіркових - три. Максимальний термін, протягом якого буде стягуватися податок, - п`ять ночей. Аналогічні правила вже діють у Флоренції.

За допомогою податку, влада міста сподівається зібрати додатково близько 20 млн. євро, які будуть спрямовані на відновлення інфраструктури Венеції.

Українська правда