Американська кінопремія "Оскар" змінила правила

Кількість претендентів на премію "Оскар" в категорії "Найращий фільм року" буде варіюватися від п`яти до десяти. Їх остаточне число стане відомо лише в день оголошення номінантів, 24 січня 2012 року.

Дослідження результатів голосування кіноакадеміків за останні десять років показало, що якби нова система працювала у 2001-2008 роках, то, згідно з опрацьованими бюлетенями, кількість номінантів могло б бути 5, 6, 7, 8 і 9.

"Номінація на найкращий фільм повинна бути показником видатної оцінки. І якщо тільки вісім фільмів заслуговують честі номінуватися в цій категорії, то ми не повинні округляти це число", - вважає прихильник нового регламенту, виконавчий директор Кіноакадемії Брюс Девіс.

Останній раз кількість номінантів було змінено два роки тому, коли Кіноакадемія повернулася до довоєнної практики висунення на "Найкращий фільм" рівно 10 картин.

Крім того, змінені правила номінування в категорії "Найкращий анімаційний фільм".

Тепер якщо у прокат вийшло від 8 до 12 повнометражних мультфільмів, то на "Оскар" зможуть претендувати від двох до трьох з них. Якщо в прокаті виявилося від 13 до 15 фільмів, можна номінувати максимум чотири. Якщо ж випущено 16 і більше повнометражних анімаційних проектів, то на "Оскар" можуть претендувати п`ять з них.

Раніше правила були більш жорсткими: якщо в прокаті виявлялося від 8 до 15 фільмів, то всього три з них могли претендувати на "Оскар".

84-а церемонія вручення премій "Оскар" відбудеться в Лос-Анджелесі 26 лютого 2012.

ТСН