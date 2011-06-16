Мільйони людей у світі спостерігали повне місячне затемнення

Мільйони людей по всій Землі цієї ночі не спали, щоб подивитися рідкісне природне явище, - повне місячне затемнення. Темно-червоний диск Місяця могли спостерігати жителі окремих частин Європи, Африки, Центральної Азії, Австралії та Латинської Америки.

У ніч на четвер, 16 червня було відзначено перше повне місячне затемнення 2011 року - небесне тіло цілком увійшло в тінь Землі. Місяць під час затемнення, втім, не зникає з виду повністю, а лише забарвлюється незвичайним кольором. Нинішнє затемнення також стало рекордним, найдовшим за майже 11 років - Місяць був повністю закрита тінню близько 100 хвилин.

У Європі спостерігачам не вдалося подивитися на затемнення з самого початку, тому що Місяць ще не встигла піднятися з-за обрію. У Східній Азії, Австралії та Нової Зеландії люди, навпаки, пропустили завершальну стадію затемнення, оскільки Місяць вже зникла за горизонтом.У хвилини затемнення сонячні промені як би огинають Землю, і Місяць в їх світлі набуває нового відтінку. Вона стає червоною або мідною.

Століттями, спостерігаючи за затемненнями, люди не тільки розрахували їх точний час і дати, але і зробили великі наукові відкриття. Наприклад, Аристотель, зауваживши, що тінь Землі на Місяці кругла, зрозумів, що і Земля може бути тільки круглою.

ТСН