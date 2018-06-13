Другий Одеський міжнародний кінофестиваль змусить сміятись крізь сльози?

Лишився всього місяць до офіційного відкриття другого Одеського міжнародного кінофестивалю, що проходитиме цього року з 15 по 23 липня в Одесі. Тож, організатори нарешті вирішили розповісти, що ж очікує на відвідувачів та гостей кінофоруму.

А очікує на володарів заповідних фестивальних абонементів доволі насичена програма – цього року в Одесі буде презентовано майже 100 стрічок із 40 країн, серед яких 3 світових, 10 міжнародних і 40 національних прем`єр. За словами президента ОМКФ Вікторії Тігіпко, за кількістю і якістю фільмів фестиваль вже наближається до фестивалів з категорії А.

- Порівняно з минулим роком кількість фільмів збільшилась в два рази, - розповідає Вікторія Тігіпко. - Ми дійсно не прагнемо опинитись у категорії А, але все сприяє цьому. Ми відвідали 30 світових кінофестів – Берлінале, Венеція, Санданс, Канни, Кінотавр та інші. У географії фестивалю представлено 40 країн, але особливу увагу треба звернути на цьогорічну українську програму – Україну у конкурсній програмі представлятиме стрічка українського епатажного режисера Олександра Шапіро “БЕС ПОР NO”, головні ролі у якій виконують Ольга Сумська та Олескій Горбунов.

Загалом до цьогорічної конкурсної програми увійшли 14 фільмів з 14 країн, що раніше не демонструвались на широкому екрані. Як і раніше, головним критерієм для відбору у програму було почуття гумору у стрічці.

- Ми не відбирали комедії, - стверджує програмний директор ОМКФ Алік Шпілюк. – Головне, що має бути у стрічці Одеського кінофестивалю – це почуття гумору. Ми обіцяємо, що на кінопереглядах зал буде вибухати сміхом, іронічно посміхатись, а іноді навіть сміятись крізь сльози.

Крім конкурсної програми, на ОМКФ буде також представлено програму “Фестивалю фестивалей” – фільми-учасники та фільми-переможці найгучніших світових кінофорумів. До речі, серед них – італійська стрічка, що цього року приємно здивувала Канни відвертим почуттям гумору – “У нас є Папа”. У програмі гала-прем’єр відвідувачам продемонструють нову стрічку “Ларрі Краун”, режисером котрої став Том Хенкс, “Крутий поворіт” Жан-Люка Перреара, “Вагітний” Саріка Андреасяна і “Небесний суд” Олени Званцової.

Джон Малкович

До того ж, у програмі спеціальних показів у своїй документалці “Кличко” німецький режисер Себастьян Денхард розповість всьому світу про непереможних боксерів-українців. З такої нагоди брати Кличко обіцяють також навідатись до Одеси.

Також глядачам покажуть три ретроспективи – Монті Пайтон, Made in Odessa і Українська комедія. До української течіі фестивалю приєднається і “Українська лабораторія”, в рамках якої покажуть стрічку про Чорнобиль “В суботу”, “Мелоію для шарманки” Кіри Муратової, “Двоє” Анатолія Матешко і багатостраждальне “Щастя моє” Сергія Лозниці.

Незабутою лишиться традиція оупен-ейрів – показів під відкритим небом. На другому ОМКФ з Потьомкінських сходів дійство розгорнеться ще і на Ланжеронський узвіз.

Кадри з фильму "БЕС ПОР НО", Шапіро.

Закриватиме кінофест стрічка про Одесу “Вогні притону”, головні ролі в якій виконали Оксана Фандера, Богдан Ступка та Ада Роговцева. А от про фільм-відкриття організатори не розповідють – кажуть, що триматимуть цю інтригу до самої червоної доріжки. Але обіцяють неабияк здивувати відвідувачів заморським ексклюзивом для якого необхідні якісь загадкові технічні лаштунки.

Аду Роговцеву, крім як у фільмі-закритті, цього року можна побачити ще і серед членів жюрі Одеського кінофестивалю, яке очолить польський актор та режисер Єжи Штур. Німеччину у жюрі представить кінокритик Клаус Едер, Португалію – актриса з “Кримінального чтива” Марія де Медейруш, а Росію – культовий режисер сценарист Валерій Тодоровський.

Серед гостей кінофестивалю Джон Малкович, Отар Іоселіані, Тетяна Друбич, Сергій Соловьйов, Роман Карцев, Олексій Горбунов, Дмитро Дюжев, Гоша Куценко, Михайло Порґчґнков та інші.

Новинками ОМКФ стануть “Кіноринок”, покликаний познайомати і об’єднати кінопрофесіоналів з будь-яких країн для розбудування кінобізнесу, “Сценарна майстерня”, у якій майстер-класи проводитеме легендарний “режисер режисерів” Марк Тревіс і конкурс на кращий пітчинг – презентація власного кінопроекту, який може отримати 25000 гривень на розвиток.

До речі, цього року спеціальний приз вручить і генеральний партнер Одеського кінофестивалю ТМ “Шустов” – винагорода за кращий фільм за версією партнерів складатиме 50000 гривень.

Катерина Зінов’єва