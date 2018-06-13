Життя Івана Павла ІІ у картинах і речах представили в Києві

В Українському домі в Києві відкрилася виставка «Папа, Україна, я». Українцям пропонують ще раз пригадати, про візит тепер уже Блаженного Івана Павла ІІ в Україну. Виставка, на якій представлено понад 100 експонатів, відкриває програму заходів присвячених 10 річниці знаменної події.

На виставці представлені унікальні знімки особистого фотографа Папи, зроблені ним на найзначніших подіях: візитах до різних країн, зустрічах з політиками, митцями, вірними… Серед експонатів, є крісло, з якого Блаженний Папа проповідував до українців. Тут можна побачити і чашу, з якої причащався Блаженний Івана Павло ІІ і клякальницю на якій він молився, і «вервицю від Папи».

Реставрувати затерті спогади про приїзд «білого паломника з Ватикану» прийшло чимало греко-католиків і не лише. Зокрема, завітали київський греко-католицький єпископ Владика Йосиф Мілян, який став її ініціатором і організатором, римо-католицький єпископ Станіслав Широкорадюк та єпископ УПЦ КП владика Євстратій Зоря. Духовенство поділилося із присутніми своїми спогадами про Папу, значенням його візиту до України. Прийшли також діячі культури й мистецтва, і навіть … політики.

У своєму вступному слові Владика Йосиф Мілян наголошує, що хоча візит і відбувся на запрошення тодішнього глави держави (Кучми), проте мав виразний пастирський характер. Раніше на прес-конференції, він зауважив: «Треба справді подякувати панові Леоніду Кучмі, який мав багато відваги , щоб запросити Папу в український православний світ». Єпископ Станіслав Широкорадюк, додає, що в сучасних обставинах візит Папи до України є малореальним. «Наступного року Львівській дієцезії РКЦ виповнюється 800 років і Папа вже отримав запрошення на цю подію. Однак, це запрошення має локальний характер, для реального Папського візиту мусить бути запрошення від Глави держави» – пояснює владика.

Завідувач відділу музею Історії релігії пан Руслана Бубряк, розповідає, що між Україною і Ватиканом є давні дипломатичні відносини. «Апостольська столиця завжди мала дуже велике значення для України і Української Церкви. Символічним є те, що в Києві зберігаються мощі Папи Климента, а в Римі в базиліці Святого Петра є мозаїка, де зображена Свята княгиня Ольга. Ще за часів княгині Ольги налагодилися зв’язки між Римом і Київською Руссю. А вже в 977р. було перше посольство Папи Бенедикта VII до України» – каже пані Руслана.

Православний єпископ Євстратій Зоря, зазначає, що серед іншого Блаженний Папа Іван Павло ІІ спричинився і до встановлення помісної православної Церкви в Україні. Він пригадує, протести і напруження, які викликав візит серед вірних УПЦ (МП). «Нам тоді щоденно телефонували журналісти і питали про наше ставлення до візиту. Тоді весь світ дізнався, що в Україні є також православні, які нічого проти візиту не мають і навіть вітають його» – розповідає владика Євстратій.

Римо-католицький єпископ Станіслав Широкорадюк, каже, що візит нового Блаженного став для України справжнім Благословенням. За його словами, українці не змогли вповні скористатися тим шансом, який Бог дарував українському народу через візит великого Папи. «Сьогодні ми не слідуємо його науці і його заклику до зберігання заповідей» – каже єпископ.

Пані Руслана Бубряк пригадує великий плакат, який на час візиту висів на київському костелі св. Олександра. На цьому плакаті Святіший Отець благословляв, також і тих, хто був проти цього візиту.

Владика Йосиф Мілян пояснює, що хоча подія і десятирічної давності, але спогади про неї і досі дуже яскраві. Єпископ згадує особисті розмови з Блаженним, розповідає про те, що його найбільше вразило. «Якось я попросив Папу про молитву, на що Святіший Отець відповів: «У молитвах, я завжди про вас пам’ятаю». Це могло виглядати на добру, дипломатичну відповідь, але Папа повернувся і ще раз повторив «Я справді завжди про вас пам’ятаю». Єпископ, згодом дізнався про те, що Папа був дуже добре поінформований про життя Української Греко-Католицької Церкви.

Щераз згадати великого Папу, щераз посміхнутися, щераз поринути у пасхальний дух його подорожі в Україну... Організатори виставки, кажуть, що невипадково вона називається «Папа, Україна, я», адже цей візит у якійсь мірі стосувався кожного українця і залишив у пам’яті незатертий слід…

Тетяна Шпайхер, спеціально для УНІАН

Фото Олександра Підручного