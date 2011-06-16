Головний архітектор Києва: «Метроград» доведеться прибрати

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляє, що в центрі Києва планується побудувати підземний тунель для автомобілів.

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№129 від 16 червня).

"Хотілося б реалізувати ідею розв`язки на Бессарабці. За задумом, машини їхатимуть по Хрещатику від Європейської площі і Майдану, заїжджатимуть у підземний рівень під Бессарабською площею і виходитимуть на поверхню на вулиці Червоноармійській за площею Льва Толстого. "Метроград" для цього доведеться прибирати. Другий рівень – нинішній, буде частково пішохідним. Третій – з бульвару Тараса Шевченка буде естакада до вулиці Бассейної, з виходом до бульвар Лесі Українки. Це дасть змогу більш-менш нормально розподілити транспортні потоки", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Головний архітектор столиці також повідомив, що план реконструкції Європейської площі передбачає підземне будівництво. "Проект Європейської площі також гарний. Він передбачає будівництво 4 рівнів під землею від Майдану до Європейської, де будуть паркінг і торговий центр. До того ж, поліпшиться транспортна розв`язка на самій площі. Залишати так, як є зараз, не можна. Там зараз великі пробки. Але потрібний інвестор", - наголосив він.

За словами С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, на початку вулиці Хрещатик не планується будівництво висотки. "У конкурсі на вулицю Хрещатик, 5, проект архітектора БАБУШКІНА не виграв, там інший переможець. Зараз у замовника проект не затверджений. Висотки там не буде, хоча це та точка на Хрещатику, де подібна будівля цілком може бути", - вважає головний архітектор столиці.

Прес-служба Київської міськдержадміністрації вважає, що "в інтерв`ю головного архітектора Києва С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, опублікованому в газеті "Сегодня" від 16 червня 2011 року, була некоректно представлена інформація (не з вини редакції) про перспективи організації і розвитку транспортної мережі від Майдану Незалежності до площі Льва Толстого".