У Києві представлять відеоматеріали про розпад Радянського Союзу

21 червня Український католицький університет презентуватиме у Києві веб-архів відеоматералів «Розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежної України 1988-1991». Це 72 інтерв’ю з політичними лідерами, дисидентами, дипломатами, журналістами, релігійними діячами, підприємцями, вченими, військовими – учасниками або свідками постання незалежної України в 1988-1992 роках.

Відеоінтерв’ю були записані в шести країнах у 1995 та 1996 роках. Інтерв’ю дали: Леонід Кравчук, Михайло Горбачов, Лєх Валенса, Джеймс Бейкер, Вячеслав Чорновіл, Мустафа Джемілєв, Євген Марчук, Юрій Щербак, Віталій Коротич, Яцек Куронь, Вітаутас Ландсбергіс, Сергій Набока, Іван Плющ, Мирослав Попович, Джордж Сорос, Галина Старовойтова, Станіслав Шушкевич, Анатолій Зленко та інші відомі суспільні та державні діячі.

Поряд з презентацією веб-архіву (http://oralhistory.org.ua/) відбудеться круглий стіл за участі експертів, авторів й учасників проекту «Розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежної України 1988-1991». У двох сесіях говоритимуть про українську незалежність у ретроспективі (як було у 1991 році) та перспективі (як буде в 2021 році). Її учасниками стануть о. Борис Ґудзяк, Іван Гевко, Маргарита Гевко, Леонід Кравчук, Мирослав Попович, Ярослав Грицак, Віталій Портніков, Юрій Щербак, Іван Плющ, Євген Марчук та Мирослав Маринович.

Проект розпочинається дослідженням національних рухів та громадських об’єднань, що зароджувалися в Україні у 1988-1989, охоплює переговори про підписання нового союзного договору влітку 1991, спробу серпневого перевороту 1991 року, піднесення Бориса Єльцина в Москві та розвиток національного сентименту в республіках і досягає кульмінаційної точки в українському референдумі про незалежність у грудні 1991 та міжнародне визнання України як суверенної держави.

Керівниками і координаторами проекту «Розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежної України 1988-1991» є Маргарита Гевко та Сара Сіверс.