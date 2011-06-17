У Києві встановлять пам'ятник гетьману Пилипу Орлику

У Києві спорудять пам`ятник гетьману Пилипу Орлику, сподвижнику Івана Мазепи, який став автором першої української Конституції.

Кошти на будівництво пам`ятника буде виділено з державного бюджету. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів, повідомила прес-служба уряду.

Пилип Орлик (1672 - 1742 рр.) – гетьман України (у вигнанні) в 1710-1742 роках. Відомий насамперед як автор першої української конституції "Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького...", що регламентувала основні питання державного будівництва в Україні на початку XVIII ст.

Орлик був найдовіренішою особою і генеральним писарем гетьмана Івана Мазепи, разом з ним перейшов на бік шведського короля Карла XII та виступив проти Петра Першого у 1708 році. Після Полтавської битви Орлик емігрував до Османської імперії.

Через півроку по смерті Мазепи Орлика обрали гетьманом України у вигнанні. Обрання відбулося в присутності запорожців, генеральної старшини, козацтва а також турецького султана і шведського короля. Пізніше Карл ХІІ підписав формальний диплом, яким він затвердив Орлика гетьманом України.

На честь Пилипа Орлика названо вулицю на Липках, в привілейованому районі центральної частини Києва, на якій розташовано Верховний суд України.

ТСН