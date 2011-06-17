Знаменитий фантаст Террі Пратчетт оформлює документи на евтаназію

Знаменитий британський письменник-фантаст Террі Пратчетт почав оформлення документів до швейцарської клініки Dignitas, де йому нададуть послуги з евтаназії.

Пратчетт вирішив піти з життя через хворобу Альцгеймера, яку йому діагностували ще в 2008 році. Утім, зауважив він, його рішення ще не остаточне – проти такого кроку категорично заперечує його дружина.

В будь-якому разі, фантаст бажає померти, перебуваючи в Англії – у своєму саду, або, "на випадок дощу", у бібліотеці.

"Єдине, що утримує мене від того, щоб негайно підписати всі необхідні документи, - це одна чортова книга, яку мені потрібно дописати", - заявив письменник.

Пратчетт і раніше неодноразово висловлювався на користь евтаназії. Днями телеканал BBC2 показав документальний фільм "Обираючи смерть", який зняв Пратчетт. Головний герой, мільйонер Пітер Смідлі, дізнавшись, що невиліковно хворий, відправляється до Dignitas і просить "допомогти йому померти". Вочевидь, героя Пратчетт писав з себе.

"Обираючи смерть" викликав величезний резонанс у суспільстві. Противники евтаназії заявляють, що BBC пропагує самогубства. Фанати письменника - а їх безліч як у Великобританії, так і в усьому світі, - навпаки, підтримують письменника у праві самому обирати - жити з напівзруйнованих від Альцгеймера мозком або піти з життя в здоровому глузді.

Мотиви, які штовхають його до самогубства, Пратчетт виклав у листі британським ЗМІ.

"Я живу з надією, сподіванням обдурити хворобу і не дати їй остаточно зруйнувати мій мозок. Я хочу сам зробити стрибок в безодню, перш, ніж мене зіштовхнуть з краю... Я щодня згадую смерть батька. Він був смертельно хворий на рак. Медсестри були дуже добрі, але все одно, те, що сталося з ним, здається мені неправильним і несправедливим", - написав він.

ТСН