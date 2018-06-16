Марія Матіос з «Нацією» дебютувала в Європі

Днями у польському місті Жешові відбулися гастролі Івано-Франківського обласного академічного театру імені Івана Франка із виставою «Нація».

Гастролі театру – це продовження реалізації угоди про співпрацю у рамках «Підкарпатського театрального союзу», створення якого ініціював художній керівник Жешовського театру імені Ванди Семашкової Вольдемар Матушевський. Окрім Івано-Франківського театру, пан Матушевський налагодив двосторонній зв’язок із такими українськими театрами, як львівський театр «Воскресіння», Державний театр у Кошіцах, Русинський театр Олександра Духновича та Словацький театр Йонаса Заборскєго у Пряшеві. Жешовський театр імені Ванди Семашкової з виставою «Червона рута», створеної за мотивами пісень Володимира Івасюка, вперше побував на гастролях в Україні. У травні цього року «Червона рута» із гучним аншлагом зіграна на сцені Івано-Франківського театру імені Івана Франка.

Цілком закономірно, що дебютний виїзд Івано-Франківського театру в Європу розпочався саме із міста Жешова, де була зіграна вистава «Нація» за однойменною книгою Марії Матіос. Успіх, із яким пройшла вистава, вкотре засвідчив, що для мистецтва не існує ані мовних, ані ментальних кордонів. Адже спектакль апелює, у першу чергу, до загальнолюдських універсальних, а тому зрозумілих усім, категорій: життя чи смерті, болі чи спокути, кохання чи ненависті, жорстокості чи милосердя... І як повсякчас не втомлюється повторювати письменниця Марія Матіос: «Людське в людині не залежить, ані від історичних, ані від соціальних обставин, ані від ідеології, а лише від виховання людини та Бога в її душі».

Марія Матіос була також запрошена до Жешова, де зустрілася із віце-мером та маршалком з питань культури міста, а ввечері прийшла на виставу. За магічним збігом обставин вперше польською мовою у 2006 році книга «Нація» була видрукована саме у Жешові.

Режисер вистави Ростислав Держипільський поділився своїми враженнями: – – На кожних гастролях я все глибше аналізую теми двох вистав («Солодкої Дарусі» та «Нації»), намагаюсь поглянути на них очима людей зі Львова чи Києва, Кіровограда чи Полтави, Монреаля, Балтимора, Торонто, Коломиї, Херсона чи Жешова. І в кожному з цих міст завжди однакова позитивна реакція глядної зали є найкращим доказом, що у виставі відсутня політика, кон’юнктура, чи загравання із якоюсь із влад. У першу чергу, я добивався, щоб у виставах цих була історична і, головне, людська правда, яка закладена у творах Марії Матіос. І моє завдання як режисера відшукати якісні мистецькі засоби, щоб передати цю правду зі сцени, щоб зробити спектаклі вишуканого європейського стилю».

У найближчому майбутньому польський глядач зможе побачити також і спектакль«Солодка Даруся» за однойменним романом Марії Матіос – Івано-Франківський обласний академічний театр імені І. Франка запрошений у Кошаліне на дні української культури, що відбуватимуться під патронатом президентів України та Польші.

Маргарита Сокільська