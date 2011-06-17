У світовий прокат вийшов фільм про братів Кличків

16 червня у світовий кінопрокат вийшла біографічна кінострічка про знаменитих братів-боксерів, яка так і називається - "Клички".

Напередодні прем’єра відбулася у Берліні і Ессені, де десятки шанувальників таланту українських чемпіонів змогли побачити на червоній доріжці не лише головних героїв фільму - Володимира і Віталія з дружиною, але і багатьох відомих персонажів німецького спорту і шоу-бізнесу, повідомляє ЛІГА.

"Знімальна група фільму фактично жила з нами останні три роки. При цьому автори змогли знайти унікальні архівні кадри, про існування яких я навіть не здогадувався! Було цікаво заново пережити те, що з нами сталося за ці роки, по-новому поглянути на багато речей. Думаю, картина нікого не залишить байдужим. Я спостерігав за тим, як тепло у Німеччині зустріли прем’єру, близько тисячі кінотеатрів Європи подала заявку на показ. І тепер дуже хочу, аби цей фільм побачив і український глядач", - зазначив Віталій Кличко.

Аби зняти фільм, володар міжнародної премії Еммі режисер Себастьян Денхардт супроводжував братів Кличків протягом двох років у Німеччині, Україні, США, Казахстані, Канаді, Австрії і Швейцарії.

У кадрі з’являються батьки братів Кличків, їхні товариші і суперники. На пострадянському просторі режисер відомий по серіалу "Сталінград". "Клички" - перший фільм, знятий Денхардтом для кінопрокату.

Привітати братів Кличків з прем’єрою прийшов і знаменитий німецький актор і режисер Тіль Швайгер.

У липні картина "Клички" буде представлена на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Корреспондент