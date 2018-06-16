У кінопрокаті – призер Канн, Спілберг і вісім тижнів жахів

В український кінопрокат цього тижня виходить низку довгоочікуваних прем`єр – фільм-переможець Канського кінофестивалю, спільний проект Дж.Дж.Абрамса і Спілберга, екшн «Зелений ліхтар» і 9 свіжих фільмів жахів.

«Древо життя» – драма Терренса Маліка, що отримала цього року на Канському кінофестивалі Золоту пальмову гілку. Вперше Малік заговорив про свій проект ще в 1978 році, але за роботу взявся лише в 2008 році. Тоді на головну роль було запрошено Коліна Фаррелла і Хіта Леджера. Але плани знову змінилися і головні ролі у фільмі виконали Бред Пітт, Шон Пенн і Джесіка Честейн.

Ми спостерігаємо за розвитком 11-річного Джека, одного з трьох братів. Спочатку дитині все здається чудовим. Очима своєї душі він спостерігає за вчинками мами. Вона для нього являє собою любов і милосердя, в той час як батько намагається навчити сина, що в реальному світі на перше місце необхідно завжди ставити себе. Кожен з батьків намагається переманити Джека на свою сторону, і він повинен примиритися з їхніми претензіями. Дійсність стає похмурішою, коли головному герою вперше доводиться зіткнутися з болем, стражданнями і смертю. Колись абсолютно ясний світ перетворюється на лабіринт.

«Супер 8» – новий проект Стівена Спілберга та Дж.Дж.Абрамса, що прославився своїм авторством пілотної серії серіалу «Lost». Для Абрамса «Супер 8» став третім фільмом, у якому він виступив як режисер. Також режисер зізнається, що «Супер 8» став для нього частково автобіографічним фільмом. У головних ролях: Елль Фаннінг, Джоель Кортні, Кайл Чандлер.

Улітку 1979 року кілька друзів з маленького містечка в Огайо, що знімають аматорський фільм на камеру «Супер 8», стали свідками залізничної катастрофи. Але незабаром вони починають підозрювати, що це зовсім не було просто нещасним випадком. Дивні зникнення та незрозумілі події починають відбуватися в містечку, а місцевий шериф намагається розгадати їх таємницю. Схоже, під час аварії з поїзда вирвалося "щось", що володіє надлюдською силою. Незабаром жителі містечка розуміють, що зіткнулися з чимось куди більш жахливим, ніж вони могли собі уявити.

«Зелений ліхтар» – екранізація коміксів про супергероїв, що володіють перснями сили. Разом герої – захисники миру і справедливості, їх називають «корпус зелених ліхтарів» – «Братство вояків», що поклялися захищати міжгалактичний закон. Але коли новий ворог по імені Параллакс загрожує порушити рівновагу у Всесвіті, їх доля і доля Землі опиняється в руках новобранця, першої людини в історії загону – Хела Джордана…

Режисером екшна став Мартін Кемпбел, який зняв також кілька частин бондіани, серед яких і «Казино Рояль». З бюджетом у 150 млн. доларів «Зелений ліхтар» обіцяє стати якщо не вражаючим, то принаймні видовищним проектом. У головних ролях Райан Рейнольдс, Блейк Лайвлі, Марк Стронг і Пітер Сарсгаард.

Хоррор-фестиваль «Після заходу сонця» лякатиме українських глядачів протягом 8 тижнів. Фільми в програмі фестивалю тематично поділені на тижні – тижні маній, монстрів, ритуалів, убивств, проклять, інопланетян, зомбі і привидів уже чекають своїх глядачів.

Творці культового жанрового кінофестивалю в США, який вже полюбили американські глядачі, представляють у цьому році свій новий великий проект, фестиваль під назвою After Dark Originals, заснований на попередньому позитивному досвіді, він став ще кращим, ще страшнішим, ще успішнішим. У рамках фестивалю будуть представлені 9 абсолютно нових фільмів жахів, які знімалися спеціально для AFTER DARK HORRORFEST: «Родюча земля», «Здобич», «Лушпиння», «Близнюки-вбивці», «51», «Вий Банші», «Завдання», «Убити знову», «Плем`я».

Катерина Зінов’єва