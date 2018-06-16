У музеї сала: Ейнштейн, "груди Венери", гуманоїд, фалос

У Львові відкрився перший у світі сучасний арт-об`єкт - музей-ресторан сала.

Музей "САЛО", який розташований у центрі міста на проспекті Свободи - це унікальний мистецький проект, створений відомим художником-дизайнером Борисом БЕРҐЕРОМ.

Його відвідувачі можуть вдосталь поласувати національною українською стравою, яку, до того ж, подають у вигляді кулінарних скульптур.

Як передає кореспондент УНІАН, сало у ресторані скрізь. На стінах - картини відомих митців, усі про сало. Крісло із сала, свічки із сала і навіть колекція одягу, присвячена цьому продуктові. Також є пам`ятник салу з італійського сального мармуру, він є такою собі імпровізованою сценою, де виступатимуть музиканти.

Задум музею-ресторану належить відомому львівському художнику і скульпторові Мирославу ДЕДИШИНУ. Деякі їстівні скульптури роблять за допомогою спеціальних форм, інші вирізають вручну.

Асортимент їстівних скульптур із сала дуже широкий. "Губи Монро", "Ніс Гоголя", "Груди Венери", "Вухо Ван Гога" , "Руки Че Гевари". Також можна замовити суші-сало, а на десерт сало в шоколаді.

Зразки скульптур з сала поміщені в спеціальний скляний холодильник, і будь-який з відвідувачів може замовити собі їх копію. А для вибагливих та vip-клієнтів тут обіцяють робити скульптури їх самих.

За задумом авторів проекту, музей "САЛО" – це постійно діючий арт-центр, де будуть відбуватися концерти та фестивалі сучасного мистецтва, літературні читання, перформанси, виставки відомих українських та закордонних художників, скульпторів, відеоарт, фотовиставки, покази мод.

Відкрився музей «САЛО» Міжнародною виставкою сучасного мистецтва. В експозиції представлено роботи відомих митців з України, Німеччини, Росії, Литви.

Не зважаючи на те, що виставка щойно почала свою роботу, її експонати вже широко обговорюються в мистецькому середовищі. А мистецький витвір «Серце з сала» отримав відзнаку – диплом Книги рекордів України «Найбільше в світі серце з сала».

Фото УНІАН