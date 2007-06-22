Вуді Ален займеться постановкою опери Пучіні

Знаменитий американський кінорежисер Вуді АЛЕН займеться постановкою опери. Про це у четвер оголосив Пласідо ДОМІНГО - генеральний директор Лос-анджелеського оперного театру.

За словами ДОМІНГО, прем`єра опери в постановці АЛЕНА запланована на сезон 2008-2009 років. Кінорежисер займеться оперою Пучіні "Джанні Скіккі" ("Gianni Schicchi"). "Я поки не знаю, що я повинен робити", - заявив кінорежисер, коментуючи свій дебют на оперній сцені, - "Проте некомпетентність ніколи не заважала мені з ентузіазмом братися за справу".

"Джанні Скіккі" є завершальною частиною "Триптиха" ("Il trittico") - трьох одноактних опер Пучіні. Дві інші частини - "Плащ" ("Il Tabarro") і "Сестра Анжеліка" ("Suor Angelica") - повинні з`явитися на сцені Лос-анджелеської опери в постановці кінорежисера Уїльяма ФРІДКІНА (William Friedkin). У числі найбільш відомих робіт Фідкіна - "Французький зв`язковий" ("The French Connection", 1971) і «Екзорцист" ("The Exorcist", 1973). Майбутню роботу зі своїм колегою по кінорежисурі, ФРІДКІН назвав "подарунком небес".

Пласідо ДОМІНГО - знаменитий оперний співак - після того, як став генеральним директором Лос-анджелеського оперного театру, неодноразово заявляв, що має намір привертати до постановок кінорежисерів. Так у лютому 2007 року було оголошено, що в репертуарі цього театру з`явиться опера "Муха" - сценічна версія знаменитого науково-фантастичного трилера. Оперу, також як і фільм, ставитиме режисер Девід КРОНЕНБЕРГ.

За матеріалами Lenta.ru