У Києві на вихідних пройде фестиваль «Відкрита ніч»

У ніч на 24 червня в Києві на Андріївському узвозі, на горі Уздихальниця, відбудеться кіно-відеофестиваль «Відкрита ніч. Дубль 11».

Як передає кореспондент УНІАН, початок фестивального перегляду - в суботу, 23 червня, о 21.00, завершення та оголошення переможців - з першими променями сонця 24 червня, орієнтовно о 5-й ранку.

Як і торік, вся програма фестивалю транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного телеканалу.

«Мета фестивалю - ознайомлення поціновувачів українського кіно із найцікавішими зразками професійних, дебютних та альтернативних кіно-відеоробіт вітчизняних кінематографістів за останній рік», - відзначив прес-аташе фестивалю Дмитро ІВАНОВ.

У цьогорічну програму фестивалю включено близько 35-38 короткометражних і фрагментів повнометражних фільмів.

Визначатиме переможців представницьке журі з числа відомих митців, діячів культури, журналістів. Незмінний арт-директор фестивалю - режисер Михайло ІЛЛЄНКО.