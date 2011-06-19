До Києва привезуть мощі Івана Павла II

Подія приурочена до 10-річчя візиту Папи Римського Івана Павла II в нашу країну.

- Мощі бувають різні. Це – не забальзамоване тіло, адже всім відомо, що Папу після смерті поховали. До України привезуть волосся і головний убір понтифіка, - пояснили «КП в Україні»в католицькому медіацентрі. - Ці мощі вважаються святими так само, як і кров Івана Павла II, яка є в храмах у кількох європейських країнах.

23 червня о 18.00 в соборі Св. Олександра відбудеться урочиста служба. Крім того, католики проведуть 40-годинну месу подяки за приїзд Папи до Києва.

26 червня мощі понтифіка пронесуть вулицями Києва під час урочистої хресної ходи.

Поклонитися мощам усі охочі можуть в соборі Св. Олександра за адресою вул. Костьольна, 17, з 23 по 26 червня.