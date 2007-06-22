Відбулося відкриття Московського міжнародного кінофестивалю

Про це на урочистій церемонії оголосили президент Московського міжнародного кінофестивалю (ММКФ) Нікіта МІХАЛКОВ і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

Президент Росії Володимир ПУТІН звернувся з вітанням до учасників і гостей фестивалю. Він назвав Московський фестиваль одним з найавторитетніших оглядів кінематографічного мистецтва й відзначив велике представництво на фестивалі сучасного російського кіно.

За словами президента ММКФ Нікіти МІХАЛКОВА, сьогоднішній фестиваль, який починається напередодні трагічного для Росії дня початку Великої Вітчизняної війни, присвячується великому фільму Михайла Колотозова "Летять журавлі".

Премю за внесок у кінематограф вручено виконавцям головних ролей у цьому фільмі, народним артистам Тетяні САМОЙЛОВІЙ та Олексію БАТАЛОВУ. Вручав цей почесний приз знаменитий режисер Емір КУСТУРІЦА, гість фестивалю, фільмом якого "Заповіт" відкривається 29 Московський кінофестиваль.

КУСТУРІЦА сказав, що якби такі фільми як "Летять журавлі" були сьогодні в кіно, світ був би кращий.

За традицією з вітальним словом на церемонії відкриття виступив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, який зазначив, «що чудово, що зуміли зберегти в Москві такий фестиваль класу "А". Це надбання міста і країни, таких фестивалів у світі мало, і ними потрібно дорожити», - сказав мер Москви.

На відкритті було представлено журі основного конкурсу та конкурсу "Перспектива". За традицією президент ММКФ Нікіта МІХАЛКОВ вручив голові журі, австрійському режисерові Фреду СКЕПСІ символ влади 29-го Московського кінофестивалю - ланцюг із зображенням покровителя Москви Святого Георгія. Пан СКЕПСІ сказав, що для нього велика честь очолювати журі Московського кінофестивалю.

"Я вважаю, що Росія і кінематограф невіддільні. Для мене натхнення бути в Москві, де 18 років тому я знімав фільм "Російський дім" і мені приємно бачити, що справжнє російське кіно знову повертається, і такими темпами", - сказав Скепсі.

За матеріалами РІА Новини