21 червня в історії

860 рік— перший із руських походів на Царгород — напад дружин під керівництвом київських князів Аскольда і Діра.

Імператор Михайло ІІІ разом із патріархом Фотієм цілу ніч молилися у Влахернській церкві, де зберігалася чудотворна риза Богоматері, вранці ризу винесли на берег, і щойно вона торкнулася води, на морі здійнявся шторм, який поперекидав човни русів.

1893 року на виставці у Чикаго з`явилося перше у світі колесо огляду ("чортове колесо").

В 1913 році 18-річна американка Джорджія Бродуїк стала першою жінкою, яка здійснила стрибок із парашутом з літака. Сталося це в небі над Лос-Анджелесом.

1948-го фірма грамзапису "Columbia Records” випустила на ринок довгогральні платівки.

На кожній стороні можна було записати 23 хвилини музики. У музичній індустрії відбулася справжня революція: на зміну колишнім важким і крихким дискам з однією пісенькою прийшли вінілові альбоми.

1971 рік — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

Вага пекторалі — 1140 г; діаметр — понад 30 см. Вважається, що пектораль був виготовлена грецькими майстрами-ювелірами на замовлення знатних скіфів й датується IV ст. до н. е. Композиція пекторалі складається з трьох рівнів. Найнижчий — анімалістичні сцени за участю міфологічних та реалістичних звірів. Середній — флористичні мотиви. Верхній — сцени за участю скіфів та домашніх тварин. Є кілька версій-інтерпретацій зображуваних мотивів. За деякими — на пекторалі зображено побутові сцени із життя скіфів. За іншими — скіфська легенда про Золоте руно та двох братів, що вирушили на його пошуки. Зберігається у Музеї історичних коштовностей України у Києві і належить до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

У 2010 році російський "Газпром" почав реалізовувати оголошений п’ять днів тому ультиматум і перекрив Білорусі газовий вентиль, зменшивши подачу газу на 15% добової норми.

Сьогодні народилися:

В 1935 році — Франсуаза Саган (Куаре), французька письменниця ("Здрастуй, смутку", "Чи любите ви Брамса?").

Дебютувала у 18 років романом "Здрастуй смутку!" (1954 року), який невдовзі здобув всесвітнє визнання. Хоч згодом створила ще багато романів, але жоден із них не мав такого успіху, як цей. Була відома своєю любов`ю до швидкісних авто. В автомобільній пригоді 1957 року ледве не втратила життя. Не цуралася також алкоголю та наркотиків. За нелегальне зберігання останніх 1995 року її засудили до 1 року позбавлення волі (умовно).В 2002 році знову постала перед судом — за податкове шахрайство. Зізнавалася у своїй схильності до азартних ігор, яка спричинила величезні борги. Саме через борги була змушена на схилі життя продати свій маєток у Нормандії.

1941-го народився Валерій Золотухін, радянський актор театру й кіно ("Бумбараш", "Інтервенція").

У 1955-му — Мішель Платіні, французький футболіст і тренер.

Президент УЄФА з 2007 року. Чемпіон Європи 1984. Найсильніший французький гравець XX століття за версією видання "Франс Футбол".. Єдина особа, яка отримувала "Золотий м`яч" три роки поспіль (у 1983-му , 1984-му і у 1985 році). Входить до десятки найкращих футболістів XX століття.

1962 року — Віктор Цой, російський рок-музикант корейського походження, лідер культової рок-групи "Кіно".

У 1981 році разом з Олексієм Рибіним і Олегом Валінським організовує групу "Гарин и Гиперболоиды", яка пізніше отримує назву "Кіно". Знаменитими "Кіно" стали після виходу в 1987 році фільму Сергія Соловйова "Асса", де у фінальній сцені Віктор Цой співає пісню "Хочу змін!" 15 серпня 1990 року о 12 годині 28 хвилин Віктор Цой загинув в автокатастрофі.

ТСН