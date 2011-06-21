Кумою Бекхемів стане Єва Лонгорія

Хрещеною матір`ю доньки Вікторії і Девіда Бекхемів стане зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія.

Бекхеми провели строгий кастинг на таку відповідальну роль. Серед кандидатур були Хайді Клум і Сіл, принц Вільям і Кетрін.

Вікторія вирішила взяти в хрещені батьки Єву Лонгорію, подругу, з якою вона стала особливо близькою під час її розлучення з Тоні Паркером.

Зауважимо, що хрещені батьки двох перших синів подружжя Бекхемів - сер Елтон Джон і Ліз Херлі. До пологів Вікі залишилося трохи більше місяця, можливо.

ТСН