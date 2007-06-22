Ющенко відкрив віртуальну бібліотеку в «Острозькій академії»

Під час робочої поїздки на Рівненщину Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відкрив віртуальну бібліотеку у Національному університеті «Острозька академія».

Як передає кореспондент УНІАН, це перша віртуальна бібліотека серед вузів України – двоповерхова споруда, кругла, з куполом, яку завершує маленька вежа з розписами. Будівля отримала у 2006 році Державну премію у галузі архітектури.

Крім читального залу та книгосховища, це приміщення укомплектоване майже 300 комп’ютерними робочими місцями для доступу до міжнародних систем електронної інформації.

Дана бібліотека має програмне забезпечення, що дає доступ до 56 тис. електронних джерел. Тут проводять міжнародні наукові конференції у прямому ефірі, таким же чином читаються лекції студентам.

В.ЮЩЕНКО також побував у крипті (підземелля університетської церкви), де помолився разом з ректором університету професором Ігорем ПАСІЧНИКОМ.

Президент України подарував університету старовинну ікону, а від колективу вузу отримав у подарунок сувенірне зображення Божої Матері.

Перед приїздом у Острог Президент мав коротку зупинку у Рівному, де поклав вінок до пам’ятника «Загиблим за Україну».

Після ознайомлення з навчальною базою університету «Острозька академія» В.ЮЩЕНКО зустрінеться з професорсько-викладацьким складом, студентами університету та головами місцевих державних адміністрацій.

У зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ візьмуть участь губернатори усіх областей України.

Президент України виступив з презентацією соціальних ініціатив. Цю зустріч у прямому ефірі транслюватимуть НТКУ, «5 канал», а Всесвітня служба УТР вестиме супутникову та інтернет-трансляцію більш, ніж на 170 країн світу.