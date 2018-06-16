Середньовічні битви, або як під Києвом фортецю брали

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) минулих вихідних відбувся міжнародний фестиваль «Лицарство XV століття – Штурм фортеці».

На свято середньовічної культури приїхали понад триста представників клубів історичної реконструкції з України, країн СНД та Європи. Девізом фестивалю стали слова: «Вірою й правдою, життям та честю!».



Відкриття міжнародного фестивалю «Лицарство XV століття – Штурм фортеці»

Цього разу Парк пропонував поринути у романтичне середньовіччя, коли шляхетні лицарі готові були здійснювати подвиги заради дам, коли слова про честь та гідність не були порожнім звуком, коли обіцянки виконували, а брехня та підлість змивалися кров`ю.

У Європі - це часи початку Іспанської та Португальської Імперій, кінець Візантійської імперії, завершення історічної війни та початок війн Білої та Алої троянд, посилення інквізиції та розквіт полювання на відьом.

Щоб відтворити величну атмосферу Середньовічної Європи XV ст. Стародавній Київ прикрасили лицарськими гербами.



Преподобний Нестор Літописець

Не зважаючи на спеку, гості у Парку почали з’являтися задовго до офіційного відкриття фестивалю. Вони гуляли ярмарком майстрів, спілкувались із преподобним Нестором Літописцем, вчились гончарному та ковальському ремеслам, каталися на конях.



Парад учасників фестивалю

Відкриття міжнародного фестивалю «Лицарство XV століття – Штурм фортеці» почалося із параду учасників.

На ристалищі один за одним почали з’являтися клуби історичних реконструкцій – лицарі середньовічної Європи у обладунках та їхні дами серця.

Учасників фестивалю привітав президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко, який з’явився на ристалищі у образі князя Володимира.



Президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко

Його супроводила свита: герольд, трубач, капітан, знаменосець, лучник та алебардист - представники міжклубного об’єднання "Рота Святого Андрія".

«В образі удільного Київського князя - людина, яка поклала багато сил, для того щоб "Парк Київська Русь" став справжнім осередком добра, духовності та істини», - звернула увагу ведуча.

Під час вітального слова від гостинного хазяїна свята, всі лицарі вклонили коліно перед князем Володимиром.



Клуби історичних реконструкцій – лицарі середньовічної Європи

За фестивальною традицією Володимир Янченко благословив учасників на дійства.

- Стародавній Київ, який відтворюється тут, на 10 гектарах землі, мав під собою держави від Балтійського моря - до Чорного. Помиркуйте, який характер був у тих людей, якими вони володіли знаннями, для того, щоб уся Європа того часу поважала нашу землю та вважала за честь одружувати своїх нащадків із синами та доньками київських князів, а наших синів - брати в полководці. Подивіться на цих хлопців, вони пишаються тим, що є спадкоємцями тих знань, які були доступні століття тому, - сказав автор Парку.

Фестиваль відвідали поважні гості. Заступник міністра культури України Вікторія Ліснича зачитала вітання від міністра культури України Михайла Кулиняка, у якому йшлося про важливість заходу.

Потім, у бесіді вона зізналася:

- Я вражена наскільки щиро і з яким ентузіазмом все зроблено. Надзвичайно, що на фестиваль приїхали представники з Білорусі, Росії, Молдови… Це є показником великого успіху для Київщини. Міжнародний фестиваль «Лицарство XVстоліття – Штурм фортеці» об’єднує усіх. Для мене – це також велика подія. Я пишаюсь тим, що такий фестиваль відбувається в Україні. Провівши тут чотири години – все пролетіло, мов за хвилину. Було надзвичайно цікаво, - сказала Вікторія Ліснича.

Вже за мить ристалище обернулося в арену запеклих сутичок між лицарями. Почався бій, або по-французьки – меле.





Середня вага обладунку дорівнює 25 кілограмам



І все це у лицарських обладунках. Ведуча заспокоювала, що у XV ст. обладунки не були такими важкими, як ми вважаємо. Середня вага обладунку дорівнювала 25 кілограмам, що менше повної викладки сучасного піхотинця. До того ж лицарі з дитинства вчилися рухатися в обладунках, їздити на коні.



Бій, або по-французьки – меле

При цьому захисне спорядження мали й коні. Голови тварин оберігали сталеві маски, зверху на коней накидались яскраві попони.



Спорядження мали й коні. Зверху на коней наділи яскраві попони

Після бою прекрасні дами усолоджували своїх лицарів поглядами та підносили їм воду – все як у романтичному XV столітті.

Денна програма продовжилася битвами на довгих сокирах – поллексах, та на одноручних мечах і щитах, що мають назви баклери.



У кінних двобоях, що почалися після цього, головним завданням для лицарів було на повному галопі влучити списом у щит супротивника, або збити надлобні щитки з його шолома.



На щастя, як і раніш, у двобоях лицар не намагався вбити або покалічити свого опонента. Важливіше було показати власну спритність.



Постріли із кулівріни - попередник мушкету та легкої пушки

Двобої змінилися танцювальними виступами студії середньовічного танцю Studio Dance та майстер-класами.

Трохи відпочивши, гостям запропонували розібратися у елементах середньовічного військового шикування та маневрування – "Частокіл", "Клин", "Баталія" та "Караколь".



Після бою прекрасні дами усолоджували своїх лицарів поглядами та підносили їм воду

Увечорі почалося те, заради чого зібрались – власне, штурм фортеці XV століття. Цікаво, що штурм має різновиди: з використанням штурмових драбин - називається ескалада. Поєдинки вийшли яскраві, насичені спецефектами – з використанням катапульти, бойової машини требуше і тарану. Реконструктори приїхали обізнані з усіма правилами середньовічного військового мистецтва. Представники військово-історичних клубів розіграли епізод знаменитої Гентської війни, коли бургундський герцог Філіп Добрий подавив повстання жителів міста Гент - найбагатшої столиці графства Фландрія.



Початок штурму фортеці



За правилами середньовічного мистецтва облоги, атака фортеці - заволоділи укріпленим частоколом відбувалася у кілька етапів. Спершу необхідно було оточити фортецю з усіх боків, щоб позбавити гарнізон допомоги і підвозу їжі. Цей етап мав назву – блокада.



Під час штурму солдати наступаючої армії використовували таран

Після - фортецю оточували укріпленнями, виставляли метальні машини та артилерійну техніку. Починався наступний етап, який називався обстріл.



Штурм фортеці з використанням штурмових драбин називається ескалада



Якщо захисники не здавалися, а обставини дозволяли взяти фортецю, як тоді говорили "відкритою силою", розпочинався третій і найголовніший етап облоги – штурм.



Найголовніший етап облоги – штурм

На завершення глядачів чекала нічна битва, програма Київського вогняного театру – «Магія вогняних мечів» та неперевершений святковий феєрверк.

Анна Горпинченко



Фото автора та Олега Петрасюк, УНІАН