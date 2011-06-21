Венеціанський кінофестиваль відкриє фільм Джорджа Клуні

Фільм Джорджа Клуні Березневі іди (The Ides of March) відкриє Венеціанський кінофестиваль, який пройде з 31 серпня по 10 вересня.

Джордж Клуні виступив режисером фільму, а також зіграв у ньому роль кандидата в президенти, губернатора Детройта Майкла Морріса. Клуні мріяв зняти цей фільм з 2007 року, але ніяк не міг знайти гроші.

Березневі іди засновані на подіях, що відбувалися у США в 2004 році, коли демократична партія замінила кандидатуру в президенти губернатора Вермонта Говарда Діна на сенатора-мільярдера Джона Керрі, який програв у підсумку Джорджу Бушу.

Про цю історію була написана п`єса Фаррагут-Норт (Farragut North), за назвою станції метро в центрі Вашингтона.

Прес-секретаря губернатора грає канадець Раян Гослінг (Ryan Gosling), а основний опонент Клуні - Пол Джаматті (Paul Giamatti). У ролі журналістки з New York Times з`явиться Маріса Томей (Marisa Tomei).

Інформація про те, що фільм Клуні відкриє Венеціанський фестиваль, офіційно ще не оголошувалася.

Нагадаємо, що почесний Золотий лев Венеційського кінофестивалю, який присуджується за внесок в кінематограф, цього року буде вручений італійському режисеру Марко Беллоккйо (Marco Bellocchio).

68-й Венеціанський кінофестиваль пройде з 31 серпня по 10 вересня 2011 року. Журі очолить американський кінорежисер Даррен Аронофскі.



РИА Новости

