Воррен Бітті повертається в кіно

Актор і режисер Воррен Бітті (Warren Beatty), автор оскароносних Червоних (Reds, 1981) і комедії Небеса можуть почекати (Heaven Can Wait, 1978), після 13-річної перерви повертається до зйомок.

Як стало відомо The Hollywood Reporter, Воррен Бітті підписав з компанією Paramount контракт, за умовами якого, він напише сценарій, зніме і частково спродюсує фільм, в якому сам же і зіграє.

Перший варіант сценарію вже потрапив у розпорядження студії.

"Це Бітті в найкращій формі - сценарій витончено написаний і разюче захоплюючий. Нам пощастило, що один з найбільших майстрів в історії кіно повернувся в Paramount, - заявив глава студії Бред Грей (Brad Grеy).

Робота над проектом, назва якого поки невідома, почнеться вже цього року.

74-річний Воррен Бітті, рідний брат актриси Ширлі Маклейн, почав кар`єру як актор - він зіграв у Бонні і Клайді (Bonnie and Clyde, 1967) в Артура Пенна в Маккейб і місіс Міллер (McCabe & Mrs. Miller, 1971) у Роберта Олтмана , а також зняв сам себе в екранізації коміксу Дік Трейсі (Dick Tracy) з Мадонною, Аль Пачино і Дастіном Хоффманом (1990). Багаторазово висувався на Оскара, в тому числі, за Червоних, які стали екранізацією Десяти днів, які сколихнули світ Джона Ріда, про Жовтневу революцію.

Крім кіно, багато займався політикою - зокрема, хотів балотуватися в президенти від Демократичної партії в 1999 році, проте через рік зняв свою кандидатуру.

РИА Новости