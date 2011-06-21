У Х’ю Хефнера з’явилася нова дівчина

У засновника журналу Playboy Х’ю Хефнера, якого нещодавно залишила наречена, з’явилася нова подруга - 25-річна модель Анна Софія Берглунд, яка стала дівчиною місяця в Playboy у січні 2011 року.

Як повідомляє інтернет-видання TMZ.com із посиланням на джерела з оточення Хефнера, вихідні пара провела разом у будинку засновника чоловічого журналу (окрім Берглунд в гостях у Хефнера було ще кілька людей, у тому числі і його діти). 85-річні Хефнер і Берглунд дивилися кіно і постійно один одного обіймали і цілували.

Повідомляється, що Анна Софія Берглунд - близька подруга екс-нареченої Хефнера Кріст Харріс, і навіть повинна була стати подружкою нареченої на весіллі, яка в результаті зірвалося.

Нагадаємо, що Хефнер і 25-річна модель Крістал Харріс збиралися одружитися 18 червня 2011 року, проте за кілька днів до весілля наречена передумала і пара розпалася. Пізніше Харріс повідомила, що вирішила піти від Хефнера, оскільки її не влаштовував його спосіб життя.

Тепер дівчина планує зосередитися на своїй кар’єрі співачки та моделі. Так, 14 червня вийшов її сингл Club Queen, а крім того вона з’явилася на обкладинці свіжого номера Playboy.

Lenta.ru