Руслана дала поради полякам щодо проведення Євро-2012

Співачка дала свої коментарі й поради щодо організації заходів навколо чемпіонату, поділилася досвідом організації «Євробачення-2005» і заявила про свою готовність взяти активну участь у програмі підготовки до Євро в Польщі та Україні.

Про таку готовність Руслана Лижичко заявила у Варшаві на прес-конференція Першого державного польського радіо «Єдинка», яка була присвячена спеціальній програмі до Євро-2012.

У рамках програми відбудуться концерти за участю відомих виконавців Польщі та України – у Львові 22 липня, у Вільнюсі в середині серпня, а також у декількох польських містах. У прес-конференції з нагоди відкриття проекту взяли участь популярні польські гурти Perfect і Blue Cafe. У якості почесної гості від України була запрошена Руслана.

Під час інтерв’ю в ефірі польського радіо Руслана подарувала свою «фірмову» жовто-блакитну хустину на знак дружби й співробітництва двох країн.

Позитивною крапкою зустрічі з польською пресою став момент, коли соліст гурту Perfect несподівано підняв Руслану на руки та урочисто проніс перед камерами та фоторепортерами.