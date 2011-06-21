Сьогодні акторові Валерію Золотухіну виповнюється 70 років

Сьогодні, 21 червня, російському акторові театру і кіно Валерію Золотухіну виповнюється 70 років.

Народний артист Росії вирішив відзначити ювілей у рідному Барнаулі - там він відкриє нову будівлю Молодіжного драматичного театру, художнім керівником якого є.

Тим часом із ювілеєм актора привітали президент Росії Дмитро Медведєв і прем`єр-міністр Володимир Путін.

"Ваша доля нерозривно пов`язана з легендарною Таганкою, де ви зіграли безліч блискучих, різнопланових ролей. А роботи в кіно - незмінно яскраві і глибокі - принесли вам всенародне визнання. І сьогодні завдяки таланту і майстерності ви залишаєтеся одним із найзатребуваніших російських кіноакторів", - говорить у привітанні Медведєв.

"Ваша багатогранна, самобутня творчість стала яскравим явищем у вітчизняному театральному мистецтві і кінематографі, зробила гідний внесок у розвиток їх унікальних традицій. Ви знайшли свій особливий шлях до сердець мільйонів глядачів, подарувавши їм свій талант, тепло душі і серця", - зазначив Путін.

Валерій Золотухін народився 21 червня 1941 року в селі Бистрий Істок Алтайського краю в сім`ї голови колгоспу. Після закінчення школи Валерій Золотухін поїхав до Москви і вступив до ГІТІСу. У 1963 році Золотухін закінчив відділення музичної комедії ГІТІСу.

У 1963-1964 роках грав у театрі Моссовєта.

У 1964 році він перейшов у Театр на Таганці. На сцені Таганки Золотухін зіграв безліч різнопланових ролей, серед яких Ванг, водонос (Добра людина із Сезуана), Грушницький (Герой нашого часу), Андрій Знахідка (Мати), Глєбов (Будинок на набережній), Григорій Отреп`єв (Борис Годунов), Федір Хомич Кузькін (Живий), Живаго (Доктор Живаго), маркіз де Сад (Марат і маркіз де Сад).

У виставі Бенкет під час чуми Золотухін зіграв одразу чотири ролі - Герцога, Дона Гуана, Фауста і Мефістофеля.

У 1965 році Валерій Золотухін вперше знявся в кіно, зігравши Петра Трофимова в історико-пригодницькому фільмі Пакет. Роль Трофимова принесла акторові першу популярність.

Великий глядацький успіх мав фільм Хазяїн тайги (1968), де актор зіграв дільничного Серьожкіна. У цій картині Золотухін працював у парі зі своїм другом Володимиром Висоцьким.

У 1971 році на екрани вийшла музична комедія про громадянську війну Бумбараш, у якій актор зіграв головну роль і виконав пісні на вірші Юлія Кіма. Фільм приніс Золотухіну величезну популярність і став його візитною карткою на довгі роки.

Цього ж року він знявся у другому фільмі трилогії, розпочатої Господарем тайги, - детективі Зникнення свідка.

Серед інших фільмів 1970-х років за участю Золотухіна - Береги (1973), Кожен день доктора Каліннікової (1973), Царевич Проша (1974), Розповідь про те, як цар Петро арапа оженив (1976), третій фільм трилогії про Василя Серьожкіна Попереднє розслідування (1978).

У 1979 році вийшов телесеріал Маленькі трагедії, у якому Золотухін зіграв Моцарта.

У 1980-ті роки Валерій Золотухін продовжував активно зніматися в кіно. Серед фільмів, що вийшли в цей час, - Серед білого дня (1983), І ось прийшов Бумба (1984), Людина з акордеоном (1985).

У 1990-х роках Золотухін мало знімався в кіно. В останні роки актор знову став з`являтися на кіно- і телеекранах. Початок поклав серіал Відділок (2003), у якому Золотухін, вміло поєднуючи комічні і драматичні фарби, зіграв старого на прізвисько Халі-Галі. У фільмах Нічна варта (2004) і Денна варта (2005) він зіграв роль вампіра.

У 2005 році вийшла екранізація роману Михайла Булгакова Майстер і Маргарита режисера Володимира Бортка, у якій Золотухін знявся в ролі Босого.

У 2009 році вийшов фільм Чорна блискавка, у якому він зіграв роль винахідника Перепьолкіна.

Всього за свою акторську кар`єру Валерій Золотухін знявся у більше ніж 80 фільмах.

Актор брав участь в озвучуванні багатьох відомих картин, серед яких 12 стільців, де він заспівав пісню Там, серед пампасів за Остапа Бендера, фільм Іван Васильович змінює професію, де Золотухін заспівав пісню Розмова із щастям ("Раптом, як у казці, скрипнули двері ..."), яку виконує герой Леоніда Куравльова Жорж Милославський.

На даний момент Золотухін є провідним актором Театру на Таганці.

Із жовтня 2003 року також є художнім керівником Молодіжного театру Алтаю в Барнаулі.

Золотухін є автором багатьох художніх і публіцистичних книг: Таганський щоденник, Секрет Висоцького, Вщент, На Витік річечку, до дитинства мого, Банька по-чорному та інших.

У 2003 році у рідному селі актора Бистрий Істок на перераховані ним кошти було відкрито храм Богородиці.

У 1987 році Валерій Золотухін був удостоєний звання Народного артиста РРФСР.

Актор живе зі своєю другою дружиною Тамарою. Від першого шлюбу з акторкою Ніною Шацькою у нього син Денис, який став православним священиком. Від другого шлюбу - син Сергій, який був барабанщиком в рок-групі Мертві дельфіни. У 2007 році Сергій Золотухін наклав на себе руки.

У 2004 році у Валерія Золотухіна народився син Іван від актриси Театру на Таганці Ірини Ліндт.



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