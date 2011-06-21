“Відкрита Ніч” змінила локацію та стала платною

У ніч з 25 на 26 червня відбудеться 15-ий щорічний кінофестиваль “Відкрита Ніч”. Цього року кінофест змінить локацію – подія відбудеться на території козацького селища “Мамаєва Слобода” замість звичного оглядового майданчика на горі Уздихальниці, що поруч з Замком Річарда на Андріївському узвозі.

За словами президента “Відкритої ночі” Михайла Іллєнка, причиною переїзду стало непорозуміння організаторів з міською владою:

– Цього року навідавшись на Уздихальницю, ми побачили, що сходи, які ведуть до майданчика, вщент зруйновані, тож навіть не вдалось потрапити нагору, –розповідає він. – Коли ми звернулись до Подільської райадміністрації з проханням дозволити нам за власний кошт відремонтувати сходи, отримали відмову, мовляв, гора – комунальна власність, тож інші фізичні та юридичні особи не мають права починати ремонт за власним бажанням. Нам пообіцяли зробити все можливе, але справа надто затягнулась, тож ми зрозуміли, що якщо зволікатиме можемо взагалі залишитись цього року без локацій. Тому зупинились на колоритній “Мамаєвій Слободі”.

“Відкрита Ніч – дубль 15” продемонструє 16 короткометражних стрічок українських режисерів у рамках конкурсної програми та 15 – у рамках позаконкурсної програми, серед яких призер Канського кінофестивалю “Крос” Марини Вроди. Загалом до участі у фестивалі було подано 70 заявок, що удвічі менше, ніж у минулі роки. Як стверджує Михайло Іллєнко, це свідчить про тенденцію зникнення українського кінематографа.

Головою цьогорічного журі стане народна артистка України Людмила Єфименко-Іллєнко, а серед членів журі – режисерка Марина Врода, скульптор Володимир Мельничук, викладач історії українського кінематографа в Колумбійському університеті Юрій Шевчук, письменник Юрій Щербак, художник Ігор Баранько та кінооператор Едуард Тімлін.

Переможці будуть визначені у двох категоріях – професійній та студентській. Також цього року вперше показ фестивальної програми відбудеться одночасно з Києвом також у Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Івано-Франківську та Чернівцях. Приз Глядацьких симпатій буде визначено за сумою голосів усіх аудиторій.

П’ятнадцятий дубль “Відкритої Ночі” присвячено пам’яті українського режисера, сценариста, письменника, художника, педагога – Юрія Іллєнка, який прославився в Україні та закордоном стрічками “Молитва про гетьмана Мазепу”, “Білий птах з чорною ознакою”, “Криниця для спраглих” та багатьма іншими.

Фестиваль почнеться о 21:00 25 червня і закінчиться о 5:00 26 червня. Вхідний квиток коштуватиме 40 гривень.

Катерина Зінов`єва