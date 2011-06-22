Голлівуд назвав номінантів на алею слави в 2012 році

Голлівуд у вівторок назвав своїх видатних акторів, імена яких будуть занесені на Алею слави в 2012 році, повідомила комерційна палата Голлівуду на своєму офіційному сайті.

Серед нових імен представників акторського цеху - Дженніфер Еністон, Він Дизель, Скарлетт Йохансон, Джон Лассетер, Малкольм Макдауелл, Саммер Редстоун і Кейт Вінслет.

Крім того, опинитися на голлівудській алеї слави посмертно удостоєний Річард Бартон, який відзначився в 60-і роки минулого століття, бувши найбільш високооплачуваним актором Голлівуду.

Бартон був двічі одружений на ще одній іконі американської кіноіндустрії - Елізабет Тейлор, підкоривши її серце у фільмі Клеопатра. У посмертній номінації щорічно подається тільки одна кандидатура.

Щороку близько 200 представників кіноіндустрії Голівуду висувають на розгляд відбіркового комітету в різних номінаціях.

Голлівудська Алея слави є вуличним меморіалом на честь людей, які внесли найбільш вагомий внесок в індустрію розваг. Близько 10 мільйонів туристів щороку відвідують це місце в Лос-Анджелесі.

Втім, не всі вважають за честь бути увічненими на алеї. Деякі видатні знаменитості відмовилися від своєї "зірки", як, наприклад, Джулія Робертс і Клінт Іствуд.

ТСН