У Луганську відкрили пам'ятник митникові Верещагіну (фото)
Прибравши з назви одне слово
Сьогодні, 21 червня, напередодні 20-річчя створення митної служби України біля будинку Луганської обласної митниці відкрили пам`ятник «За державу». Скульптура закарбувала Павла Артемійовича Верещагіна - легендарного митника з "Білого сонця пустелі" у виконанні уродженця Луганська Павла ЛУСПЕКАЄВА, повідомляє кореспондент УНІАН.
Як зазначив на урочистому відкриття пам`ятника губернатор Володимир ПРИСТЮК, в появі пам`ятника активну участь взяли не тільки влада й митники, а й 18 підприємств області. «Це дуже важливо, коли держава і представники бізнесу співпрацюють і без будь-якого тиску можуть домовитися», - заявив він.
«Верещагін став рідним у нашому професійному середовищі. Більш того, це символ державного ставлення до виконання службового обов`язку», - заявив на церемонії відкриття пам`ятника начальник Луганської митниці Юрій СЕВАСТЬЯНОВ.
Також працівники митниці сподіваються, що пам`ятник стане не тільки предметом їх гордості, а й місцевою визначною пам`яткою. Автор пам`ятника - відомий луганський скульптор Віктор ЗАКАЛЮКІН.
Цитати з фільму:
"Був час - у цих краях кожен собака мене знав, отак тримав!.."
"Сухов, кажеш?.. Зараз ми подивимося, який це Сухов"...
"Знову ти мені цю ікру поставила! Не можу я її щодня, кляту, їсти. Хоч би хлібу дістала..."
"Чи не забагато товару узяв, Абдулла? І все, либонь, без мита..."
"Я мзду не беру. Мені за державу болить..."