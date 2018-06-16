На «Країні Мрій» буде мода, література різними мовами, юшка і … дощ

Література мовами народів України, майстер-класи, книжкова виставка та багато юшки, зготовленої письменниками. А Олег Скрипка обіцяє ще й традиційний дощ…

На прес-конференції під відкритим небом на подвір`ї Музею Івана Гончара Олег Скрипка анонсував деякі моменти загальної програми етнофестивалю «Країна Мрій», що відбудеться 25-26 червня на київському Співочому полі.

– Цього року в нас з’явився новий союзник – «Українські сезони мод». Разом з ними ми проведемо акцію «Етнофешн». Буде окреме місце, де талановиті українські дизайнери демонструватимуть етно-моду. Так що всі зможуть помодничати.

Сам Скрипка підготував на «Країну Мрій» сольний проект із гуртом «Забава» – український довоєнний джаз. Із новою програмою виступатиме «Тартак», буде також гурт «Самата» з Чернівців, який зробив до 25-річчя «ВВ» власні аранжування пісень групи, багато інших українських і закордонних виконавців (у тому числі з Нью-Йорка, Монреаля та Йошкар-Оли). А також усі традиційні атрибути «Країни Мрій» – алея майстрів, козацькі забави, дитяча галявина, кобзарський цех, конкурси вишиванок тощо.

– А ще традиційно, мабуть, буде дощ! – радісно додав Скрипка.

Про літературну частину етнофестивалю розповіли її куратори, письменники та видавці брати Капранови. А для заохочення потенційних слухачів, читачів і журналістів пригощали всіх охочих юшкою, звареною протягом прес-конференції за особливим очаківським рецептом, із особливим очаківським соусом «льок».

У «Літературній Країні Мрій» має відбутися чимало цікавого. Наприклад, другий кобзарський слем, організований за зразком слему поетичного. Його проанонсували коротким виступом «кобзарині», сестри-близнючки Катерина та Одарка Руголі. Або читання художніх творів мовами народів України.

– У нас штучно створюють враження, ніби в нашій країні живуть і творять одні українці та росіяни, – сказав Віталій Капранов. – І зазвичай це кажуть ті, хто прагне русифікації, бо їхня мета – зменшення різноманіття. Але ми знаємо, що насправді на цій землі живе багато народів, і всі вони, будучи громадянами України, творять і свої власні культури та літератури. Тому хочемо вам їх трохи показати.

Приклад було показано негайно. Перед журналістами виступила гагаузька поетка Тудора Арнаут. Вона прочитала переклади гагаузькою мовою віршів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Як каже пані Тудора, під час роботи над текстами Шевченка, він їй навіть снився. Гагаузька мова належить до тюркської групи, тож пересічному українцю переклад вийшов геть не зрозумілим, але навіть на слов’янське вухо вловлювався характерний шевченківський ритм. За словами Тудори Арнаут, дещо подібна ритміка притаманна поезії гагауза Дмітрія Карачобана. Окрім Тудори Арнаут, у читаннях літератури етнічних спільнот візьмуть участь Таміла Ташева (кримськотатарська), Наталя Вакакута (ромська) та Тетяна Демчук (вірменська). Твори звучатимуть мовою оригіналу та в українському перекладі.

А вже згадувану юшку на «Літературній Країні Мрій» варитимуть щодня письменники. Це й Анатолій Дністровий (справді затятий рибалка), і Дара Корній, Вікторія Горбунова, Олександр Есаулов, Наталя Лапіна, Світлана Горбань, Владислав Івченко, Наталя Тисовська, Вікторія Гранецька.

Чому письменникам слід варити саме юшку, брати Капранови сформулювали чітко:

– Рибалки, як відомо, варячи юшку, люблять багато розповідати про свої риболовні подвиги, так розповідати, що це вже перетворюється практично на літературу. Тому ми вирішили, що й літераторам не гріх показати свої куховарсько-рибальські здібності. А глядачі грошима оцінять те, яку юшку вони зробили і наскільки добре при цьому читали свої твори та спілкувалися з гостями. Хто збере більше монет і гривень – той і найкращий.

Відбудуться на літературній частині етнофестивалю й читання молодих поетів і прозаїків, виступи учасників літературних угрупувань і клубів (як-от «ГАК», «Севама», «Маруся»), виступи літераторів, які представляють певні регіони країни. Проводитимуться майстер-класи з різноманітних книжкових і навколо книжкових умінь.

На підходах до Співочого поля також очікується книжковий ярмарок.

Олег Коцарев

Фото Христини Приліп