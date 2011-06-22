У Львові запустили повітряну кулю з червоним прапором

У Львові щойно з площі біля Монументу Слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській кілька молодих людей запустили повітряну кулю, до якої прикріплений червоний прапор перемоги.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК.

За його словами, за цим дійством абсолютно спокійно спостерігали кілька десятків перехожих та представників «Свободи», не реагуючи на цю акцію, яка була, за його словами, виконана невідомими йому людьми.

У свою чергу представники обласної організації Комуністичної партії України спростували припущення, що це була акція лівих сил Львівщини.

В даний час біля Монументу Слави та Пагорбу Слави у Львові відбувається покладання квітів та вінків до могил воїнів Червоної армії. Акцію відстежує кілька десятків представників регіональних, загальноукраїнських ЗМІ а також кількох російських телеканалів.