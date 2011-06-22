У Києві вручать відзнаку імені Священномученика Омеляна Ковча

У четвер, 23 червня, в столичному «Українському домі» о 14:00 глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав вручить відзнаки імені священика концтабору Майданек Блаженного Священномученика Омеляна Ковча.

Про це УНІАН повідомили в Комітеті зі вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча, який і організовує церемонію. Почесним головою заходу є колишній Предстоятель УГКЦ Блаженніший Любомир ГУЗАР.

Омелян Ковч – священик, який рятував євреїв під час німецької окупації, а своє ув’язнення в концтаборі вважав місією і щоденно підтримував в’язнів.

Відзнака вручається за значний внесок у справі екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, соціально-харитативної та благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки.

У церемонії візьме участь глава УГКЦ Блаженніший Святослав, колишній віце-прем’єр з гуманітарних питань Іван ВАСЮНИК, історик Володимир В’ятрович, директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» – колишньої в’язниці КГБ і Гестапо, у якій був ув’язнений отець Ковч, Руслан ЗАБІЛИЙ. Також запрошено дипломатів різних країн, громадських діячів, політиків, номінантів, представників культурно-мистецької, освітньої та наукової еліти України.

***Комітет із вшанування пам’яті Блаженного Священномученика Омеляна Ковча заснував у 2010 році Відзнаку Блаженного Священномученика Омеляна Ковча, яка вручається щорічно. Перше нагородження відзнакою відбулося у 2010 році в Луцьку. Відзнаками були удостоєні, зокрема, польський режисер Гжегож ЛІНКОВСЬКИЙ, ізраїльський науковець, історик і громадський діяч Аарон ВАЙС, український державний діяч Василь КОЩИНЕЦЬ, відомий український громадський діяч Євген СВЕРСТЮК.