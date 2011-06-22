Пугачова зробила особливий подарунок Галкіну на 35-річчя

Шоумен Максим Галкін відзначив 35-річний ювілей у московському яхт-клубі Royal Bar. Охороняти торжество від роззяв і папараці найняли більше двохсот сек`юріті. Привітати телеведучого прийшли тільки найближчі люди і колеги.

Головним подарунком від улюбленої жінки Галкіна Алли Пугачової став її тост і відверте зізнання. "Максим - моя найбільша любов!" - повідомила Примадонна.

Микола Басков одразу ж почав скандувати "Гірко!". Пристрасний поцілунок Алли і Максима тривав настільки довго, що гостям здалося, ніби вони присутні на репетиції весілля.

Крім Пугачової і Баскова на торжестві були помічені брат Максима Дмитро з дружиною, Григорій Лепс, Валентин Юдашкін, Ігор Крутой, Євген Петросян з Оленою Степаненко, Сергій Дроботенко, перший заступник голови Уряду Російської Федерації Ігор Шувалов і багато інших. Численні подарунки Галкіна насилу помістилися у двох лімузинах.

ТСН