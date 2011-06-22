Шкляр завтра в Києві презентує роман «Чорний Ворон. Залишениць»

У четвер, 23 червня, о 18.00 в Будинку художника на Львівській площі в Києві відбудеться презентація роману «Чорний Ворон. Залишениць» лауреата Народної Шевченківської премії, письменника Василя ШКЛЯРА.

Як письменник повідомив УНІАН, презентацією роману в столиці завершиться всеукраїнська презентація, що пройшла «дуже успішно».

Як повідомив модератор творчого вечора, режисер Сергій ПРОСКУРНЯ, далі «шлях «Чорного Ворона» проляже до США, Канади та Австралії. Тож прощальний вечір В.ШКЛЯРА у Києві має бути не лише гучним, але й щиро-інтимним».