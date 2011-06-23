23 червня в історії

930 рік — приблизна дата заснування найстарішого з нині діючих парламентів — ісландського альтингу.

У 1724 році Росія й Туреччина в Константинополі уклали угоду, за якою Росія зберігала каспійське узбережжя, а Туреччина — Тифліс і Ерівань.

1803 рік— Робер Фултон продемонстрував на річці Сені перше парове судно.

В 1868-му американець Крістофер Шоулз зі штату Вісконсін запатентував друкарську машинку.

Вона була завбільшки з великий стіл, друкувала лише великими літерами, причому друкар не бачив результату своєї роботи, бо папір перебував усередині машини.

В 1917 році Центральна рада прийняла І Універсал, яким проголошено автономію України.

Це була відповідь УЦР Тимчасовому урядові Росії на його негативне ставлення до автономної України. Згідно з І Універсалом, "не одділяючись від всієї Росії..., народ український має сам порядкувати своїм життям", а закони повинні бути ухвалені Всенародними українськими зборами. Автором І Універсалу був Володимир Винниченко.

1987 року стрибун із жердиною Сергій Бубка у Празі встановив черговий світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 3 см.

Народилися цього дня:

1889 року — Анна Ахматова (Горенко), російська поетеса.

Перший вірш опублікувала у віці 11 років. Через батькову заборону підписувати поезії власним прізвищем, узяла прізвище прабабці з материнської лінії. Анна Ахматова була дружиною поета Миколи Гумільова. Світову славу поетесі принесла книга "Четки" (1914 року).

В 1965-му народився Валерій Меладзе, російський поп-співак грузинського походження.

23 червня 1972 року народився Зінедін Зідан, французький футболіст алжирського походження, півзахисник.

Тричі називався найкращим футболістом планети за версією ФІФА. Зідан — можливо, найкращий футболіст в історії французького футболу. Хто краще: Зідан чи Мішель Платіні — до однозначного рішення спеціалісти так і не дійшли.

ТСН