Брітні Спірс сходить на побачення у Києві за 13 тис. грн.

У продаж надійшли квитки на київський концерт американської співачки Брітні Спірс. Серед них - пакет з особистою зустріччю із зіркою вартістю в 13 000 гривень. Найдешевші квитки обійдуться шанувальникам від 390 до 9990 гривень у ВІП-зоні.

Найбільші фанати зможуть побачитися зі своїм кумиром особисто, правда, за окрему плату. До київського концерту Спірс можна буде купити ВІП-пакети, повідомляє Комсомольська правда в Україні.

Один пакет - вартістю 4,516 грн - включає в себе сам квиток, відвідування закулісся й сувеніри на згадку.

Інший пакет - вартістю понад 13 000 гривень - включає квиток, особисту зустріч з Брітні Спірс, сувенір на пам`ять і книгу про турне зірки з її автографом.

Нагадаємо, що американська поп-співачка Брітні Спірс 27 вересня дасть концерт у Києві. Виступ Брітні відбудеться в рамках її світового турне Femme Fatale, який стартує в липні.

"У цей альбом я вклала всю свою душу і серце, - написала нещодавно Брітні у своєму Twitter. - Цей альбом для вас, мої шанувальники, і для всіх тих, хто завжди підтримували мене! Я вас всіх люблю!"

ТСН