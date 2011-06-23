У вівторок у дев'яти містах України буде феєрверк

З нагоди 15-ї річниці Конституції України у дев’яти містах будуть проведені святкові феєрверки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

«28 червня український народ відзначатиме 15-ту річницю Конституції України. З цієї нагоди міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ підписав наказ №321 від 9 червня «Про проведення святкових феєрверків з нагоди 15-ї річниці Конституції України», - йдеться в повідомленні.

Так, 28 червня о 22.00 буде організовано проведення святкових феєрверків двадцятьма залпами у столиці нашої Батьківщини – місті-герої Київ, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Рівне, Дніпропетровськ та Житомир.