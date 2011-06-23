Андрухович: владі тепер дуже сутужно...

Відомий письменник Юрій АНДРУХОВИЧ вважає, що судовими процесами над Юлією ТИМОШЕНКО керує або Віктор ЯНУКОВИЧ, або його адміністрація. Про це він заявив "Політичній думці", коментуючи події довкола Ю.ТИМОШЕНКО в українських судах та реакцію на це заходу.

"Який там суд. Зрозуміло і 5-річній дитині, що суди в нас є лише виконавцями. Процесом керує коли не особисто Президент, то його адміністрація. Мабуть, зі зв`язаною Ю.ТИМОШЕНКО Президент почувається значно комфортніше - ось вам і вся мотивація, цитуючи поета, "простая, как мычание", -сказав він.

На думку письменника, зараз в країні робиться усе виключно для максимального комфорту Президента.

"В.ЯНУКОВИЧ - людина, не здатна вистояти в несприятливих ситуаціях. Тому всі служби наввипередки намагаються створити йому ситуації виключно і тільки сприятливі. Водночас вони вже розуміють, що з Ю.ТИМОШЕНКО та Юрієм ЛУЦЕНКОМ вони вляпалися. Особливо в контексті міжнародних відносин та того, що вони називають "європейською інтеграцією", - вважає Ю.АНДРУХОВИЧ.

Письменник наголошує, що нинішня влада своїми діями послаблює позиції країни на міжнародній арені.

"Вони ж у міжнародній політиці все ще на рівні дитячого садка, їм ще вчитися й вчитися. Причому дитсадка, переповненого малолітніми хуліганами, брехунами і злодюжками. Тож весь славетний професіоналізм їхнього міністра закордонних справ (Костянтина ГРИЩЕНКА) іде на те, щоб хоч якось відмазувати їхню дитсадківську поведінку. Наскільки це йому вдається? Відповідь, гадаю, очевидна", - зауважує письменник.

Обіцянку В.ЯНУКОВИЧА про готовність судити Ю.ТИМОШЕНКО відкрито і неупереджено, Андрухович сприймає скептично.

"Їй, владі, тепер дуже сутужно. Вона розуміє, що вляпалася. Але заднього ходу давати вона не хоче, бо це не в її понятіях - давати задній хід і визнавати помилки», - переконаний письменник.

«Політична думка» зазначає, що опозиція зажадала від Президента В.ЯНУКОВИЧА забезпечити неупереджений, справедливий судовий розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО, а також пряму трансляцію судового засідання.

Відповідні вимоги містяться у листі-зверненні до В.ЯНУКОВИЧА, який підписали керівники парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина», а також голови низки комітетів Верховної Ради.

«Формально її «судитимуть» за те, що під час кризи виплатила пенсії - нібито за рахунок «екологічних» грошей. За те, що закупила автомобілі для сільської медицини, які вже врятували тисячі життів там, куди раніше медики не могли вчасно дістатися до своїх пацієнтів. «Судитимуть» за те, що під час загальноєвропейської газової кризи взяла на себе відповідальність і відновила газопостачання в Україну, врятувала людей від замерзання посеред лютої зими», - йдеться в зверненні.

«Ви як глава держави добре знаєте, що всі справи проти Ю.ТИМОШЕНКО шиті білими нитками, що вони є надуманими від першої і до останньої літери. Ми, народні депутати фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина», звертаємось до Вас як гаранта Конституції, що неодноразово наголошував, що «не уявляє собі Ю.ТИМОШЕНКО у в`язниці»:

Перше. Вжити передбачених Вашими повноваженнями заходів щодо неупередженого і справедливого розгляду справи, публічності і гласності суду, допуску преси та громадськості на судове засідання. Для цього слід надати відповідне приміщення – наполягаємо на виділенні конференц-залу «Українського дому» в Києві.

Друге. Провести пряму трансляцію судового засідання на Першому національному телеканалі. Адже це непересічний суд, і справа має величезну суспільну вагу.

Третє. Зняти цензурну заборону на поширення на українських телеканалах висновків провідних міжнародних юридичної та аудиторської компаній, які стовідсотково переконливо довели необґрунтованість звинувачень на адресу Ю.ТИМОШЕНКО у справах по Кіотському протоколу та по закупівлі машин для сільської медицини», - наголошують підписанти листа.

БЮТівці висловили переконання, що в умовах відкритого, гласного процесу «у жодного громадянина України жодних сумнівів щодо абсолютної невинності Ю.ТИМОШЕНКО не залишиться».

Відкритий лист-звернення підписали від фракції «БЮТ-Батьківщина» - голова фракції Іван КИРИЛЕНКО, перший заступник голови фракції Андрій КОЖЕМ`ЯКІН. Також листа підписали голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Володимир ПОЛОХАЛО, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Олена ШУСТІК.

21 червня на прес-конференції у Страсбурзі В.ЯНУКОВИЧ заявив, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО буде проходити у відкритому режимі.

Перед цим європейські політики зажадали від української влади припинити переслідування опозиційних політиків та дотримуватися демократичних стандартів.

Ю.ТИМОШЕНКО подала скаргу до Європейського суду з прав людини про незаконність порушення Генеральною прокуратурою України проти неї кримінальних справ.