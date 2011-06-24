Про Тайсона знімуть телесеріал

Режисер Спайк Лі, Даг Еллін спільно з екс-чемпіоном світу з боксу Майком Тайсоном збираються попрацювати разом над створенням серіалу про його юні роки.

Стрічку буде знімати телеканал HBO під робочою назвою «Цегла*» (Da Brick). Ця назва походить від міста у штаті Нью-Джерсі Нью-Арка, прозваного Цегельним містом; саме там буде відбуватися зйомка, пишуть znaki.fm.

У даний момент ведеться підбір акторів. Перш за все, шукають темношкірого молодого хлопчини, знайомого з боксом.

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