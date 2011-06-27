День молоді в центрі Києва зібрав понад 10 тис. осіб

У святкуванні Дня молоді на Майдані Незалежності в Києві взяли участь понад 10 тис. киян та гостей столиці.

Про це УНІАН повідомили організатори вчорашнього свята для української молоді.

Як зазначили у прес-службі оргкомітету, почалося святкування о 13-й годині на Хрещатику, різні куточки якого водночас перетворилися на імпровізовану сцену, де перед молодіжною аудиторією виступали молоді виконавці. Тут також відбулося яскраве екстрім-шоу.

Продовжилося святкування о 18-й годині на Майдані Незалежності, де відбувся святковий гала-концерт. Під час концерту до молоді з нагоди їхнього свята звернувся Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який у своєму відеозверненні побажав українській молоді натхнення та завзяття і як Президент України пообіцяв робити все, щоб у молоді була можливість здійснити свої задуми у нашій країні.

У святковому концерті взяли участь популярні серед молоді гурти та виконавці: «Бумбокс», ТіК, «Валентин Стрикало», Олександр КРИВОШАПКО, Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ та АЛЬОША. Вели концерт відомий шоумен Олександр ПЕДАН та співачка ЕРІКА.

«Українська молодь була у захваті від грандіозного шоу. Навіть дощ, який йшов протягом усього дня, не зіпсував святкового настрою», - відзначили органзатори.

Кульмінацією свята став святковий феєрверк.

Концерт транслювали телеканали М1, Перший національний та ТРК «Київ».