На Львівщині знайшли унікальні гроші та документи повстанців ОУН

В одному із львівських лісів знайдені матеріали архіву повстанців ОУН. Повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-центр Центру досліджень визвольного руху.

За їхніми даними, документи знайшов два тижні тому житель одного з сіл Пустомитівського району Львівської області. Вони зберігалися в молочному бідоні.

Повстанські документи, які стануть частиною архіву Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР), передали в Національний музей-меморіал "Тюрма на Лонцького" у Львові.

Як зазначив директор Національного музею "Тюрма на Лонцького" Руслан Забілий, "за попередніми оцінками - це документи одного з районних проводів ОУН Пустомитівщіни за 1948-1951 рр..."

За його словами, комплекс складається з інформаційних звітів, написаних від руки, підпільних видань ОУН, таких як листівки, журнал "Ідея і чин", також "Квіти" (розписок про отримання повстанцями від селян матеріальних речей і продуктів в обмін на підпільні гроші - бофони) та інші документи.

Водночас він відзначив, що бідон, на жаль, трохи прогнив, тому частина документів втрачені, а інші в задовільному стані, але потребують реставрації, оскільки дуже крихкі.

"Найбільш цікава в серії знахідка з чотирьох бофонів на Великодню тематику, номіналом п`ять та двадцять карбованців, які були до сих пір не відомі і не каталогізовані", - зазначив Забілий.

Він відзначив, що документи після реставрації будуть переведені в цифровий формат, описані і готові до використання вченими, а найцікавіші - експонуватимуться в музеї.

Як повідомили в прес-центрі ЦДВР, люди, які передавали архів, відзначили, що передали його вченим, щоб ця частинка історії була доступна громадськості, а не стала предметом торгів або загубилася в секретних архівних сховищах.