Під час концерту на Майдані ледь не загинув гітарист Бумбокса

26 червня, під час концерту до Дня молоді на Майдані Незалежності гітариста гурту Бумбокс вдарило струмом через промоклу електрогітару. Як повідомляє "Сегодня", музиканти встигли відіграти чотири пісні, а під час виконання п`ятої гітариста Андрія "Муху" Самойло почало трясти, потім його відкинуло на метр, а зверху впала гітара.

Видання зазначає, що концерт відразу зупинили, медики, які прибули на місце події, оглянули музиканта, який отримав заряд.

"Уже тоді сцена була повністю залита водою. Відчув удар через гітарні струни, мене відкинуло. Далі продовжувати грати я вже не міг", - розповів потерпілий гітарист Бумбоксу Андрій.

"Я народився в сорочці, так як напруга там дуже висока і все могло закінчитися сумніше. Але тут явний прорахунок організаторів. Знаючи, що буде дощ, вони не накрили сцену", - додав він.

При цьому у організаторів концерту є своя версія події.

"Він не дотримувався вимог безпеки. Ми тричі робили йому попередження, щоб він не виходив із зони, яка була захищена від дощу. І на четвертий його вдарило струмом", - розповів представник організаторів Сергій Ковальчук.

ТСН