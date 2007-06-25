«Відкрита ніч. Дубль 11» назвала кращих фільмарів

В ніч з 23 на 24 червня на у Київі на Андріївському узвозі пройшов національний кінофестиваль «Відкрита ніч».

Фестивальні покази розпочалися о 21 годині на відкритому майданчику неподалік від замку Річарда, а на світанку журі визначило переможців конкурсу.

Програма фестивалю у повному обсязі транслювалась в ефірі Першого національного каналу. Оскільки трансляція відбувалась прямо з фестивального майданчику, глядачі мали змогу не лише побачити всі фільми конкурсантів, а й почути відгуки фахівців присутніх на фестивалі та короткі коментарі самих авторів. Крім того, глядачі мали змогу прийняти участь у інтерактивному голосуванні і визначити володаря Призу глядацьких симпатій.

В результаті найбільшу кількість дзвінків (понад 400) отримав фільм Валерія Ямбурського «Приблуда» про собаку, який прибився до двох старих чоловіків, що мешкають по сусідству у селі.

Цей же фільм, зроблений, до речі, на Національній кіностудії ім. Довженка, журі визнало переможцем у номінації Кращий дебютний фільм.

Нижче приводимо повний список переможців.

Диплом у номінації «Дебют» - «Стіна», ігровий, режисер Роман Бровко, ЗАТ «Одеська кіностудія»

Кращий студентський фільм – «Борг», ігровий, режисер Марина Горбач, Київський національний університет театру, кіно, телебачення ім. Карпенка-Карого

“Це вже доросле кіно, яке має свій нерв. Ми його дивились із кайфом” – кажуть співорганізатори фестивалю брати Капранови.

Дипломи у номінації «студентське кіно»:

«Лесичку, до тебе прийшли», ігровий, режисер Яна Антонець, Київський національний університет театру, кіно, телебачення ім. Карпенка-Карого.

«Потяг», ігровий, режисер Нонна-Анна Стефанова, Київський національний університет театру, кіно, телебачення ім. Карпенка-Карого

Краща робота конкурсу «Відкрите кіно» – «Крила», режисер – Олександр Усік, Національна телекомпанія України.

Диплом у конкурсі «Відкрите кіно» - «Вальс», режисер – Кирило Баранов, Національна телекомпанія України.

У окремому конкурсі «Відкрите кіно» брали участь фільми створені за допомогою Національної телекомпанії України. Взимку телекомпанія провела відкритий конкурскіно проектів і дібрала ті, які вона забезпечила знімальною апаратурою та технічними можливостями студії.

Краща робота з конкурсу «мІнІанІма» (анімація) – «Поза грою», постановка – Дмитро Колосов, Анна Валенса, студія «Червоний собака».

Конкур анімаційних фільмів був представлений у програмі фестивалю вперше. Всі фільми конкурсу були зроблені за допомогою кіностудії “Червоний собака”.

Дипломи у конкурсі «мІнІанІма»: «Сама», режисер Анна Новицька

«Репетиція», режисер Анастасія Любченко

«Історія замку червоних троянд», режисер Віктор Тупік.

Краща операторська робота у категорії відеофільмів - «Лесичку, до тебе прийшли», оператор С. Нікіфоров

Краща операторська робота у категорії кінофільмів – «Потяг», оператор Юрій Мещеряков.

Краще звукове рішення фільму – «Потяг», звукорежисер Володимир Осипенко

Кращі актори – Олег Примогенов, фільм «Лесичку, до тебе прийшли» та Ярослав Гаврилюк, фільми «Жах», «Приблуда».

Приз оргкомітету – «Одна», ігровий, режисер Дмитро Мойсеєв, Київський національний університет театру, кіно, телебачення ім. Карпенка-Карого.

Гран-прі фестивалю (яке цього року знов повернулося до номінацій фестивалю після тривалої відсутності) журі внаслідок тривалих дебатів вирішило не присуджувати.

Загалом було показано 32 фільми, через відсутність конкурсної кількості фільмів, не визначалися переможці у категоріях «неігрове кіно», «професійне кіно», «прем’єра одного кадру».

Нагадуємо, що нагородження переможців відбудеться у понеділок, 25 червня, о 18.00 у Будинку Кіно (вул. Саксаганського, 6). Серед призів – корисна для кінематографістів фотовідеотехніка. Чекаємо на всіх лауреатів фестивалю. Вхід вільний.