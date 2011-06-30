Письменники склали список порад, як людству пережити 2012 рік

Вижити в умовах катастрофи, наприклад, кінця світу 2012 року, цілком реально, якщо заздалегідь підготуватися до наступу лиха і не губитися в складних ситуаціях. На цьому наполягають автори посібників з виживання.

Австралійський автор Вільям Мамфрі опублікував серію книг з порадами на всі випадки життя. У своїй найбільш масштабній праці "Офіційне підпільне керівництво про виживання після кінця світу 2012 року", Мамфрі аналізує різні сценарії катастроф: виверження вулкана, удар астероїда, фантастичне за масштабами цунамі тощо і дає рекомендації, як вціліти в кожному конкретному випадку.

Він зокрема, дає поради, як врятуватися від банд канібалів, як правильно красти продукти, яким чином обладнати укриття і таємні склади в каналізації і тд.

Джеймс Роулз, автор книги "Як пережити кінець світу: тактика, техніка і технології у важкі часи", також пропонує рекомендації про те, як вціліти у разі терористичної атаки, пандемії або різкого знецінення національної валюти.

Роулз - автор популярного блогу на цю тему - особисто слідує власним рекомендаціям. Він проживає десь у глушині США в добре обладнаному і захищеному від небезпечних несподіванок місці.

У книзі зібрані корисні поради з серії "зроби сам", а також базові рекомендації з медичної допомоги, пристроїв автомобілів, засобів зв`язку, способам очищення води і тд.

У книзі "Докладний план порятунку від катастрофи" Скотт Вільямс обмежується менш масштабними, але часто не менш небезпечними бідами, жертвою якої може стати практично кожна людина. Він дає поради на випадок повеней, ураганів, пожеж, масових заворушень і пр.

Книга розрахована на американського читача, тому в ній зазначені кращі місця порятунку для мешканців усіх регіонів США, і конкретні рекомендації про дії в даних кліматичних та природних умовах. Ульямс - ентузіазм туризму, тому книга наповнена детальними порадами, особисто перевіреними автором.

Коді Ландіна у книзі "Коли земля йде з-під ніг" концентрується на виживанні в міських умовах. Значну увагу автор приділив психологічним аспектам протистояння катастроф. Він пише: "Успішне виживання в екстремальних умовах на 90% базується на психології, і лише на 10% - на навичках і спорядженні".

Найцінніші в умовах катастрофи рекомендації про те, як правильно обладнати місце для відходів і як краще полювати на гризунів для проживання.

Фернандо Агірре опублікував книгу "Сучасне керівництво по виживанню: пережити економічний колапс", яка, як підкреслює автор, заснована на його особистому досвіді. Агірре пережив обвал аргентинської економіки в 2001 році.

Його поради можуть бути цікаві людям, що живуть в країнах з невизначеним фінансовим майбутнім. Агірре, наприклад, дає рекомендації про те, як грамотно придбати високоліквідні цінності та іноземну валюту, як підготувати свій автомобіль до можливих масових заворушень і навали вандалів, як створити особисту розвідувальну мережу і вміло вивчати ЗМІ, щоб завчасно дізнатися про насування колапсу.

Дві його поради: по-перше, подібну кризу краще переживати в невеликому містечку на відстані сотень кілометрів від мегаполісів, по-друге, необхідно навчитися жити, спираючись виключно на власні сили і можливості.

Нагадаємо, згідно з популярною теорією, заснованої на розшифровці календаря стародавніх майя, черговий кінець світу повинен настати 21 грудня 2012 року.

ТСН