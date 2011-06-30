30 червня в історії

У 1859 році француз Жан Блонден перейшов через Ніагарський водоспад по натягнутому канату. Шоу канатохідця впродовж п`яти хвилин спостерігали 5000 глядачів.

1893 рік — у Південній Африці знайшли найбільший на той час у світі алмаз "Ексельсіор" вагою 995 каратів.

1894 року відкрито найвідоміший лондонський міст — Тауер-брідж.

На його будівництво було витрачено понад 1 млн. фунтів, і з тих пір його розводили близько 1 млн. раз для пропуску кораблів. На мосту розташоване машинне відділення з гідравлічним устаткуванням, що збереглося після електрифікації 1976 року, пункт керування, виставки. Відвідувачі також можуть перейти на інший берег по пішохідних доріжках між двома вежами.

В 1934-му — "ніч довгих ножів" в Німеччині (з 30 червня на 1 липня).

Розправа Гітлера над штурмовиками СА Приводом для розправи послужила нелояльність штурмовиків на чолі з Ернстом Ремом і підозра в підготовці путчу.

У 1936 році було надруковано перший тираж роману "Віднесені вітром" американки Маргарет Мітчелл.

1948-го оголосили про створення транзистора.

Транзистори є основними елементами сучасної електроніки. Зазвичай вони застосовуються в підсилювачах і логічних електронних схемах. У мікросхемах в єдиний функціональний блок об`єднані тисячі й мільйони окремих транзисторів. За будовою та принципом дії транзистори поділяють на два великі класи: біполярні транзистори й польові транзистори. До кожного з цих класів входять численні типи транзисторів, що відрізняються за будовою і характеристиками.

30 червня 1972 року о 23:59:60 UTC вперше введена високосна секунда.

Рішення про "подовження" року було прийнято на міжнародному консорціумі хронометристів. Внесення необхідних виправлень у календар стало можливим після винаходу в 1949 році атомного годинника, який до сьогоднішнього дня є найбільш точними серед існуючих типів хронометрів. З того часу додаткова секунда може приплюсовуватися до року наприкінці доби або 31 грудня, або 30 червня. Таким чином, у день продовження року після 23 годин 59 хвилин і 59 секунд наступає час, рівним 23 годинам 59 хвилинам і 60 секундам. Востаннє секунда координації була додана 31 грудня 2008 року.

У цей день народилися:

1907 року — Роман Шухевич (псевдонім – Тарас Чупринка), визначний український військовий, політичний і громадський діяч.

Один із провідників українського націоналізму. Генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА, крайовий провідник ОУН (р) на західноокраїнних українських землях. Загинув у бою. Герой України (2007 рік).

У 1966 році народився Майк Тайсон, американський боксер-професіонал.

Дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі (у 1986-1990 роках). Із 58 боїв виграв 50, програв — 6. Наймолодший серед професіоналів-важковаговиків (у віці 20 років і 144 дні). Був тричі засуджений.

1985 року народився Майкл Фелпс, американський плавець, єдиний у світі 14-разовий олімпійський чемпіон. Станом на червень 2010 року - 23-разовий чемпіон світу; автор 37 світових рекордів.

ТСН