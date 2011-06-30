Mike Stern Band у Києві: джаз-ф'южн найвищого ґатунку

13 липня 2011 о 20:00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв (Жовтневий палац) у рамках серії «Музика справжнього смаку» відбудеться концерт відомої американської джаз-ф`южн групи Mike Stern Band:

Майк Стерн (Mike Stern) - гітара,

Дідьє Локвуд (Didier Lockwood) - скрипка,

Том Кеннеді (Tom Kennedy) - бас-гітара,

Дейв Векл (Dave Weckl) - барабани.

Майк Стерн - один з найвідоміших ф`южн-гітаристів свого покоління. Музикант записав більше десятка успішних сольних альбомів, гастролював і працював в студії з багатьма відомими групами й музикантами: від Blood, Sweat & Tears і Майлза Девіса до Steps Ahead і Yellowjackets. Проекти, лідером яких виступав гітарист, п`ять разів номінувалися на найпрестижнішу музичну премію Grammy.

Квартет Майка Стерна відвідає Київ вдруге (вперше колектив виступив тут на фестивалі Jazz in Kiev 2009), але цього разу в дещо іншому складі. В українську столицю знову приїде видатний барабанщик Дейв Векл, на бас-гітарі гратиме постійний учасник квартету Том Кеннеді, а в якості спеціального гостя Україну вперше відвідає знаменитий французький джазовий скрипач Дідьє Локвуд.

Вартість квитків - від 150 до 500 грн.

Ведучий концерту - Олексій Коган.

Замовити квитки можна за телефоном 095 111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua